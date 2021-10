Ramón García se enfada con un espectador al que iba a regalar un jamón: "Igual la mierda la hace usted"

Ramón García es una de las caras más populares de la televisión española, presente en la vida de muchas familias gracias a la presentación de las Campanadas durante varios años o del famoso programa 'Grand Prix del verano'. Ahora se encuentra en Castilla-La Mancha a los mandos de su programa 'En compañía', donde sigue disfrutando de la televisión, un mundo que defiende a capa y espada y del cual no tolera ninguna falta de respeto. Y se puede comprobar en el tenso momento que protagonizó el pasado lunes 18 de octubre junto a su compañera Gloria Santoro a raíz de la llamada de un espectador.

El programa quería regalar un jamón y, al realizar una llamada aleatoria, algo que puede salir de cualquiera manera porque uno no sabe quién puede estar detrás, la situación empeoró y lo que pretendía ser unos minutos de felicidad por el regalo pasaron a ser de enfado por parte del presentador. "Disculpa que te moleste. Mira, soy Ramón García, te llamo del programa de televisión 'En compañía' de Castilla-La Mancha Media y te presento a mi compañera, Gloria Santoro. ¿Qué tal está?", comenzó García, sin esperar lo que iba a suceder a continuación.

El enfado de Ramón García en una llamada para regalar un jamón

"Ni tú eres Ramón García ni la otra es tal, pero bueno", respondió el espectador, algo que en un principio los espectadores se tomaron con humor. "Fíjate que a mí me gustaría decirte que somos otros, por tener otra personalidad, pero somos el auténtico Ramón y la auténtica Gloria", le dijo Santoro, a lo que añadió el presentador: "Si pones la tele, lo verás, pero bueno".

Fue entonces cuando se desató el momento de tensión por las palabras del anónimo que no sentaron nada bien a Ramontxu. "Yo estoy en el trabajo. Yo no veo la tele", espetó, segundos antes de colgar la llamada, algo ante lo cual García no podía quedarse callado. "Adiós, majo. A mí la gente esta que dice 'yo no veo la tele' con desprecio me da un coraje... Como si lo que hiciésemos aquí fuese una mierda. Pues igual la mierda la hace usted, caballero", estalló.

Y por último, concluyó su alegato defendiendo su programa: "Un poquito de educación, qué menos. Que aquí vive y trabaja mucha gente de esto, y encima hacemos un programa que ayuda a los demás. Pues yo no sé en qué trabaja usted ni me interesa tampoco".