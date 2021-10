Xavi: "Hay conceptos erróneos sobre Catar, invito a la gente a que venga antes de juzgar"

El exjugador del Fútbol Club Barcelona y ahora entrenador del Al-Sadd, Xavi Hernández, ha dado una entrevista a 20 Minutos, en la que ha repasado la actualidad futbolística, su futuro en los banquillos y otros proyectos en los que está embarcado.

El catalán nunca ha ocultado su deseo de acabar entrenando al club de su vida, algo que ahora vuelve a dejar claro. "Mi ideal es entrenar al Barcelona. Es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no, pero por el momento estoy feliz de estar en Al-Sadd. Si llega alguna oferta, se evaluará y luego intentaremos decidir, pero por el momento estoy muy feliz aquí", comenta Xavi.

Además, durante los últimos años, Xavi Hernández ha sido uno de los rostros más conocidos que han defendido el Mundial de Catar 2022, que siempre ha estado rodeado de polémica. "La gente se va a sorprender. En primer lugar, por cómo es el país. La gente se irá con una opinión muy positiva del país. Muchos tienen una idea preconcebida sobre la cultura árabe, pero cuando vienes aquí y la ves de primera mano, es totalmente diferente. Invito a la gente a que venga a verlo por sí misma", dice el que fuera capitán del Barça.

Sin embargo, la sombra de la explotación laboral a la que están sometidos los trabajadores para la construcción de los nuevos estadios es muy alargada, aunque Xavi lo defiende. "Hay algunos conceptos erróneos sobre Catar. He visto el progreso realizado hasta ahora y lo he experimentado de primera mano. Se ha introducido una legislación histórica para mejorar las condiciones de los trabajadores que contribuyen al desarrollo y futuro de Catar. He visto estas mejoras por mí mismo", sostiene el español, que continúa con su defensa. "He hablado con muchos trabajadores, en los estadios y en sus alojamientos. Veo por mí mismo cómo han mejorado las condiciones. Invito a todos a que vengan y vean por sí mismos cómo es Catar antes de juzgar".