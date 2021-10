Guardiola muestra su apoyo al aficionado del City que está en coma tras ser agredido

La contundente victoria del Manchester City por 1-5 en su enfrentamiento de Champions League ante el Brujas, fue parcialmente nublada por la agresión que sufrió un hincha 'citizen', Guido De Pauw, que le dejó en coma. Actualmente, el aficionado continúa sin despertar, pero su condición es estable.

El incidente ocurrió tras el partido, cuando De Pauw, perteneciente al grupo Blue Moon Belgium, y varios de sus compañeros de la peña belga se encontraban en un área de descanso de una autopista en Gante. De Pauw, de 63 años, acompañado también por su hijo, estaba con una bufanda del City cuando se formó una trifulca con un grupo de cinco seguidores del Brujas, que golpearon violentamente a De Pauw. Dos de los agresores se encuentran en prisión preventiva.

Por ello, esta tarde Pep Guardiola ha salido a rueda de prensa con una camiseta con el lema "We're with you Guido" (estamos contigo, Guido), mostrando el apoyo del club al aficionado belga.

"En nombre de todo el club, desde el presidente a la última persona, somos optimistas porque está mejorando en las últimas horas. Estamos con él y con su familia, le mandamos un abrazo enorme. Esperemos que pueda venir a seguirnos en el Etihad Stadium y en cualquier estadio del mundo. Es difícil de entender que pasen estas cosas terribles. Espero que Brujas haga una investigación y puedan dar con las personas que lo han cometido", comentó Guardiola en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de mañana ante el Brighton.

Además, Guardiola también valoró las críticas que están recibiendo muchos entrenadores en Inglaterra, y lo comparó con España. "En Inglaterra no es peor que en otros países. Por ejemplo, en España hay más programas, es más intenso. Allí ves a los periodistas todas las semanas porque van a los entrenamientos, hay más radios y más televisiones", opinó el técnico catalán.