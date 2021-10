Piqué, sobre si será su último Clásico: "Sé que me queda poco"

El jugador del Barcelona, Gerard Piqué, jugará su Clásico número 38, sin embargo, sabe, como ha explicado en 'Vamos' de Movistar+, le quedan pocos. "Sé que me queda poco y no sé cuánto. Tengo que disfrutar", ha destacado el defensor catalán. Además, durante la entrevista ha respondido a varias preguntas de la actualidad azulgrana antes del decisivo partido del domingo contra el Real Madrid y de cómo ve a jugadores que tendrán protagonismo en el duelo como Ansu Fati y Vinicius.

Para Piqué, el Clásico "son más de tres puntos y que un simple partido". "Ganar a tu eterno rival te da fuerza, ánimo, confianza. Y eso en este deporte es muy importante. Si ganas un Clásico te da todo eso. Y el mensaje que das si ganas es que puedes ganar al Madrid y competir la Liga", ha destacado. A su vez, el azulgrana ha señalado que si el Madrid quiere ser favorito le cuelgan el cartel "sin problema", pero que en un Clásico "no hay favoritos, se ha demostrado hisóricamente". "Creo que los dos venimos bien. Hemos pasado nuestros momentos de crisis pero estamos arriba en la Liga y recuperando en Champions", ha añadido.

"Con la edad, y cuando has vivido de todo un poco, prefieres la estabilidad, estar tranquilo. Familiarmente estoy genial, en el equipo también... Estoy bien. Sigo conservando el Gerard ese rebelde que se mete en charcos pero lo estoy disfrutando. Sé que me queda poco y no sé cuánto. Tengo que disfrutar", ha explicado de cómo llega él mismo al equipo.

Ansu Fati y Vinicius

Tras los años de enfrentamientos entre Messi y Cristiano, el central del Barça ha señalado que Ansu Fati puede ser la nueva referencia del barcelona: "El Barça necesita figuras así, goleadores. La gente los necesita, y más cuando se ha ido el jugador más importante de nuestra historia. Pero hay que ser realistas con el chaval. Tiene 19 años y aquí el que tiene que ganar los partidos es el equipo y que él ayude con goles". Sobre su duelo con Vinicius, Piqué ha destacado que el madridista "es más rápido, más eléctrico, es más extremo puro". "Ansu tiene el talento del gol y puede jugar como delantero. Diría que tiene más gol Ansu y que el otro es muy eléctrico y, uno contra uno, es de los mejores del mundo", ha añadido.

Además, Gerard Piqué ha destacado el papel de Benzema en el Madrid. "Creo que el hecho de que se fuera Cristiano le dejó un espacio que ocupar y lo ha ocupado perfectamente. Él ahora tiene la tranquilidad de definir bien, es más que meter goles. Los últimos años ha jugado grandísimas temporadas y sabemos la dificultad". Sobre la duda de Jordi Alba, ha señalado que es "importante" para el equipo ya que no hay un segundo hombre para sustituirle: "Nos da mucho con centros, llegadas, goles. Intentaremos que nos pueda ayudar y que esté. Yo soy optimista y espero que este". Finalmente, Piqué ha dicho que "va a ser divertido y nos lo vamos a pasar bien".