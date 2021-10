Patrice Evra reveló que recibió abusos sexuales por un maestro cuando era un niño: "Me sentí como un cobarde"

Patrice Evra se ha sincerado en 'The times' y ha contado que sufrió abusos sexuales cuando apenas era un niño. El exjugador francés, conocido por su gran carrera en equipos como el Manchester United o la Juventus, ofreció una entrevista para realizar un adelanto de lo que se podrá leer en su autobiografía.

Todo el mundo esperaba que Evra se limitase a contar anécdotas de su extraordinaria carrera, pero el francés acabó desvelando los abusos sexuales que sufrió por parte de un maestro cuando era un niño: "Se excitaba sexualmente y se tocaba a sí mismo mientras trataba de quitarme la ropa. Me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema. Era algo que me oprimía el pecho"

Además, Patrice Evra quiso mandar un mensaje a todos esos niños como él que han sufrido la misma situación: "No quiero que nadie se sienta avergonzado por vivir algo así. Si eres un niño y lees esto, no tengas miedo: cuéntalo. No hay que tener vergüenza"

"Mi madre me dijo que lo mataría"

De aquella historia, el lateral francés comentó que fue lo más difícil para él: "Lo más complicado fue decírselo a mi madre. Ella dijo que lo sentía, y que si ese profesor seguía vivo lo mataría. Sé que van a estudiar todo para demandarle, pero ya he enterrado todo esto"

Evra pasaba tres noches a la semana en casa de su profesor y en ocasiones se quedaba a dormir allí: "El maestro me forzó con violencia. Cuando acababan las clases y me tocaba dormir allí se me formaba un nudo en el estómago".