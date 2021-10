Unidas Podemos anuncia una querella contra Meritxell Batet por prevaricación

Unidas Podemos ha anunciado este viernes que presentará una querella contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. La formación morada ha decidido tomar la vía judicial después de que la presidenta de la cámara retirase el acta de diputado al político canario Alberto Rodríguez.

"Batet ha tomado la decisión de retirarle el escaño a Alberto Rodríguez de manera unilateral, contra el criterio de los letrados de la Cámara y de la Mesa del Congreso que se reunió el pasado martes y ayer", asegura la formación morada.

En el comunicado que recoge la querella contra Batet, Podemos explica que la presidenta del Congreso "conoce la sentencia y sabe que la inhabilitación de Alberto Rodríguez era para ser elegido en unas próximas elecciones durante 45 días, lo que en ningún caso implica perder el escaño".

La formación morada entiende que la presidenta del Congreso ha cometido prevaricación. "La decisión que ha tomado cediendo ante la vergonzosa presión del Supremo y a la extrema derecha hace un daño enorme a la democracia y a nuestro país", dicen los morados.

Belarra señala a Batet por prevaricación

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha acusado este viernes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de haber prevaricado tras retirar el escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. Numerosos dirigentes de la formación morada han manifestado su indignación tras la decisión de Batet y ven tras esta las presiones de la ultraderecha y del juez Marchena.

Alberto Rodriguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño.



El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia.



Prevaricación. — Ione Belarra (@ionebelarra) October 22, 2021

El portavoz de la formación, Pablo Echenique, ha sido el más contundente a este respecto. "Condenaron a Alberto Rodríguez sin pruebas. Aún así, en la sentencia no figura la retirada del escaño. Hoy Batet ha cedido a las presiones de Marchena y de la (ultra)derecha política y mediática que pedían sangre y, encima, lo ha hecho aún a riesgo de prevaricar. Vergüenza", ha clamado Echenique.

El que fuera secretario general de la formación y vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, también ha criticado la inhabilitación de Rodríguez. "Contra el criterio de los letrados del Congreso y tras las presiones de Marchena y la derecha, Batet, que sabe que además el juicio contra Rodríguez fue impresentable, le retira el acta de diputado. Como en la República de Weimar, el monstruo avanza con aliados", ha dicho a través de su cuenta de Twitter.

Los líderes de podemos han convertido las redes sociales en un chorreo de mensajes contra la presidenta de la cámara. Y es que ha sido la propia Batet la que este viernes ha comunicado al diputado canario la ejecución de la sentencia por la que pierde el acta de diputado y queda inhabilitado.

La presidencia del Congreso entiende que, tras la aclaración que este viernes por la mañana hizo el Tribunal Supremo, no quedaba otra alternativa. Los mismos letrados que este martes defendieron que la sentencia no implicaba la retirada del acta de diputado, han asegurado este viernes que no queda otra alternativa, según fuentes del Congreso.

Sin embargo, desde Unidas Podemos mantienen que la sentencia no incluye expresamente la retirada del escaño, sino la inhabilitación del derecho a sufragio pasivo durante 45 días, lo que significaría, a lo sumo, una suspensión temporal. La formación ha reiterado que la decisión de Batet es un caso de prevaricación y han asegurado que están dispuestos a elevar la cuestión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.