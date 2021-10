DIRECTO | Última hora del volcán de La Palma: se unen las dos coladas y ralentizan su avance a La Laguna

Sandra Fernández

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho que no se aventura que "sea inminente" el final de la erupción de La Palma, a pesar de que "el mayor deseo" de todos es que "este volcán termine ya". Según los científicos, la posibilidad de que se debilite la erupción "no está cercana" ya que sigue habiendo deformidades en la zona del cono, no se descarta que pueda haber nuevas salidas de coladas y la cantidad de dióxido de azufre, uno de los índices claves para decir que está cercano su final, "es alta".

"Estamos a merced del volcán, es el único que puede decidir cuándo acaba", ha destacado el presidente canario, quien ha asegurado que "el deseo mayor" que tienen en Canarias en este momento es que el volcán empiece a debilitarse. (EFE)