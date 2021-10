Sanidad estudia quitar la mascarilla en los patios de los colegios de toda España

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció el jueves en la Asamblea que desde este próximo lunes la mascarilla dejaría de ser obligatoria en los patios de los colegios de la región, luego el gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo que matizar que la medida se aplicará sólo si los niños pueden guardar en el patio distancia suficiente. Después el Ministerio de Sanidad puso distancia, avisando a Díaz Ayuso de que no podía aplicar la retirada de la mascarilla porque incumpliría la normativa que establece su uso obligatorio en espacios al aire libre donde no sea posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros.

Ahora la SER ha podido saber que la advertencia del Ministerio de Darias no era por la medida en sí, sino porque lo anunciara un territorio solo. Sanidad considera que la Comunidad de Madrid no puede decidir unilateralmente la retirada de la mascarilla en los patios de los colegios porque la ley en vigor desde el 29 de marzo establece su uso obligatorio en espacios al aire libre donde no sea posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros.

Valorada por los expertos de la Ponencia de Alertas

Sin embargo, la medida está siendo valorada por los expertos de la Ponencia de Alertas, según han reconocido a la Cadena SER fuentes del Ministerio de Sanidad. Están revisando el protocolo y estudiando si es posible quitar las mascarillas en el recreo incluso si los niños no pueden mantener la distancia suficiente. Según las mismas fuentes, analizan los datos de los contagios y os contactos en las escuelas y también los datos de la incidencia en los mayores de 60 a 79 años, es decir, la incidencia entre los abuelos. En esta franja la incidencia superaba los cien casos por 100.000 habitantes al comienzo del curso escolar y ahora ha caído a menos de 40 casos: se quieren evitar riesgos porque los menores de 12 años están sin vacunar y se busca evitar que puedan contagiar a sus abuelos.

Hace unos días la Comunidad Valenciana también se planteó la retirada de las mascarillas en los patios de los centros escolares pero dio un paso atrás por el ligero repunte de casos de esta semana.

La ministra Darias pidió ayer a las comunidades autonómicas prudencia, unidad de acción y esperar a la recomendación de los técnicos.