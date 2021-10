Esta mañana ha tenido lugar un incidente en una terraza de un bar de Alcobendas, donde una señora ha grabado muy molesta a un operario de limpieza del Ayuntamiento porque el hombre estaba realizando sus labores en la terraza, lo que ha obligado a la mujer a levantarse de la mesa.

El incidente ha tenido lugar en la calle Marqués de Valdavia, en Alcobendas, al norte de Madrid. Allí se encontraba la señora desayunando en un bar cuando ha aparecido el trabajador que limpiaba la acera con agua. Inmediatamente la mujer se ha levantado indignada y ha comenzado a grabar al operario para después subir el vídeo a las redes sociales.

Quería abrir un pequeño debate.

Quién tiene más razón ?

El currante o la Karen imbécil?

🤔 #Alcobendas pic.twitter.com/2MSsXmeeUz — TorrenteSinLey (@LeyTorrente) October 19, 2021

El operario no denunciará

"Yo estoy en la acera y pago impuestos como tú", así se refería la mujer al trabajador, que le pedía que se apartase para continuar con sus labores de limpieza. La señora, incluso se ha referido al alcalde del municipio diciendo ''para que vea los empleados que tiene usted".

Al respecto, la Policía Local de Alcobendas se ha manifestado en Twitter en defensa del trabajador de limpieza, asegurando que se pondrán en contacto con el operario en caso de que quiera presentar una denuncia. No obstante, la mujer protagonista de esta historia no ha podido ser identificada al no mostrar su cara o sus datos en la grabación.