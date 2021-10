Regala un décimo de lotería a su sobrino y le reclama el dinero al enterarse de que fue premiado

Una mujer ha denunciado a su sobrino después de enterarse de que el ticket de lotería que le regaló por su cumpleaños resultara ganador; ella le pedía tres cuartas partes del premio que alcanzaba las cinco cifras.

La mujer ha asegurado estar pasando por una situación económica delicada y encontrarse en apuros para poder pagar las deudas y facturas. Eso es lo que le ha llevado a reclamar gran parte del premio, ya que, en su opinión, tiene derecho a ello por haber sido ella la compradora del ticket ganador.

Así lo ha relatado en Reddit, donde ha publicado su historia pidiendo opinión al resto de usuarios:

TRADUCCIÓN: "Es posible que haya visto una publicación como esta aquí hace unos años, pero no encontré nada en la búsqueda y, sinceramente, no recuerdo el resultado. He tenido un año realmente difícil, me han despedido de mi trabajo y me he quedado sin opciones de empleo. Soy dueña de mi casa y me las arreglé para pagar los impuestos a la propiedad y el seguro con trabajos ocasionales, pero estoy comiendo ramen casi todos los días. Amo a mi sobrino y me las arreglé para conseguirle un regalo de cumpleaños. Reuní todo el dinero que pude y le compré unos boletos de lotería que resultaron ganadores. Uno costaba alrededor de $50, lo cual era bastante bueno, pero el segundo estaba en las cinco cifras. Sus padres (mi hermana y su esposo) viven muy bien. Mi sobrino tiene un fondo universitario totalmente financiado y todo el material que quiera. Cuando me enteré, le dije a mi hermana que sería genial si mi sobrino me diera al menos tres cuartos de las ganancias. Ella me preguntó si hablaba en serio. Dije que sentía que estaba siendo muy generosa pidiendo 3/4 partes porque realmente lo necesito todo. De hecho, me colgó. Le envié un mensaje de texto a mi sobrino y creo que me bloqueó. Aquí está la cosa, NECESITO este dinero. Es cuestión de que coma o no. ¿Soy idiota por pensar que debería compartir las ganancias del regalo que le di?".

En Reddit el resto de usuarios dieron su opinión, y, aunque hay de todo, las respuestas se dividen en: "es una actitud egoísta, si no estás dispuesta a renunciar al premio no regales décimos de lotería" o "el sobrino debería darle al menos una parte del premio, ellos viven bien y tú apenas puedes comprar comida para comer".

La otra cara de ganar la lotería

El 70 % de los ganadores de una lotería han acabado arruinados al cabo de cinco años a causa de las "decisiones irracionales" que pueden tomar estas personas después de recibir dinero por medio del azar.

A modo d ejemplo, tenemos a la irlandesa Margaret Loughrey, que ganó 31 millones en 2013 y, años más tarde, aseguró que el premio le "había arruinado la vida", tanto es así, que la mujer finalmente se suicidó.