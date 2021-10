"No puede ser real": las redes alucinan con Elena, la comensal de 'First Dates' que no quiere "ratunos"

First Dates no sería lo mismo sin los comentarios que dejan sus espectadores cada día a través de redes sociales como Twitter. Es allí donde se puede ver el impacto que ha tenido cada uno de los comensales para la audiencia, quienes dictan sentencia a favor o en contra de los mismos en tiempo real. En esta ocasión, prácticamente la totalidad de comentarios se han centrado en la cita entre Elena y Agustín.

Elena llegaba a First Dates con el objetivo de encontrar a su "príncipe azul". Después de asegurar que llegaba al programa presentado por Carlos Sobera porque era muy difícil encontrar el amor en pandemia, la comensal le explicaba al presentador que buscaba un hombre que fuera "mono, buena persona y generoso". Después de que Sobera quisiera ahondar más en el concepto de generoso, la vallisoletana admitía que le gustaban los hombres a los que no les costara abrir la cartera: "No me gustan los hombres tacaños, lo odio".

" Ella es muy dinámica, pero no me gusta su forma de hablar"

Por esa misma razón, el programa le juntaba con Agustín. Apenas unos minutos después de comenzar la cita, el hombre llegaba a la conclusión de que Elena no era para él: "Ella es muy dinámica, pero no me gusta su forma de hablar". No solo por su forma de ser, que tampoco le hacía demasiada gracia, si no que también por sus valores. El hecho de que Elena hiciera énfasis en todo momento en que no quería una pareja que fuera tacaña le chirriaba demasiado.

Sin embargo, la cita siguió adelante sin problemas. A lo largo de la misma, Elena explicaba a su cita que seguía viviendo con sus padres porque independizarse estaba cada vez más difícil: "Es mejor ahorrar y después comprar una casa que me aporte una estabilidad a nivel de vivienda". Mientras tanto, Agustín le confesaba que se separó hacía ya ocho años y que, a pesar de que tiene dos hijos, vive solo. Después de conocerse mejor, Elena le explicaba que estaba buscando un hombre elegante, que sea buena persona, sincero y generoso porque los había muy "ratunos y tacaños".

Las redes dictan sentencia: Agustín merece una segunda oportunidad

Después de que Agustín le explicara que era un poco tacaño e igualitario, Elena le recriminó su forma de ver el mundo: "Mal, mal". Bajo su punto de vista, la igualdad ha traído cosas buenas y, al mismo tiempo, cosas malas: "Antes erais caballeros pero ahora, como hay igualdad, los hombres ahora se aferran a que la mujer pague la mitad". Una serie de comentarios que acaban confirmándole a Agustín que Elena no era la mujer que estaba buscando. Por esa misma razón, y a pesar de que Elena se mostró dispuesta a una segunda cita, Agustín decidió declinar la propuesta: "Creo que no encajo en su perfil". Por lo tanto, cada uno de marchó por su propio camino con una amistad bajo el brazo.

Una cita que ha generado un gran número de reacciones a través de las redes sociales, donde varias personas piden una segunda oportunidad para Agustín. Mientras tanto, los usuarios y usuarias de Twitter no dan crédito ante la forma de ser de Elena. Mientras que algunas personas aseguran que ha llegado en unicornio al restaurante de First Dates, otros directamente opinan que tiene que ser una actriz: "No puede ser real".