"Fuera de la televisión, ya": indignación en las redes por los comentarios de Alba Carrillo

El reality donde los secretos marcan el ritmo de la convivencia. Así se presenta en Twitter el espacio producido por Zeppelin e inspirado en 'Gran Hermano'. El programa vivió anoche algunos momentos de enfrentamiento entre sus protagonistas y las consecuencias no se ha hecho esperar en las redes. Los comentarios que han provocado las reacciones más unánimes han correspondido a Alba Carrillo. Las diversas reacciones que tuvo la modelo han sido calificadas por machistas y son muchos los televidentes que piden que sea expulsada del espacio televisivo.

Para contextualizar lo ocurrido, lo primero que hay que saber es que la relación entre Adara Molinero y Alba Carrillo no es buena. La madre de Alba Carrillo, Lucía Pariente, estaba de visita en el plató. La estaban entrevistando después de haber sido expulsada. Ese era el escenario del comienzo del rifirrafe.

"P ues a ver a quién se tira"

Que pasa con Alba ? Nadie la dice nada, la aplauden? Donde está la educación y el respeto ? Alba fuera de tv! #SecretGala6 — Paula (@pauly_do) October 21, 2021

Todo ha comenzado cuando Alba le ha afeado a Elena, la madre de Adara, el papel de su hija en la casa que, según ella, provoca que no tenga amigos. A partir de ahí se ha producido una refriega que, poco a poco, se ha ido reconduciendo. Justo cuando parecía que ya había finalizado, se ha producido el golpe final.

Lucía Pariente se ha dirigido hacia Alba con el siguiente comentario para intentar zanjar la conversación: "Alba, que (Adara) tiene que ganar el concurso este año", A lo que Alba contestó: "Ya claro, pues a ver a quién se tira". Ese ha sido el principal comentario que ha provocado la indignación.

Madre mía qué repugnante los comentarios de Alba Carrillo, la que iba de abanderada del feminismo no para de soltar una machistada tras otra #SecretGala6 — Alejandro Bermúdez 📺 (@alejandroo98) October 21, 2021

ALBA MERECE SER EXPULSADA DE ESE PLATÓ AHORA MISMO!!! Basta ya de permitir a machistas en los platós!!! #SecretGala6 — Sr. Gastako (@Gastako_) October 21, 2021

Alba: “Yo tengo 35 años y hago más cosas que meterme debajo de los edredones”



Golpe bajo y comentario machista de Alba hacía Cristina como de costumbre, siempre ataca a otras mujeres de manera despectiva y machista #SecretGala6 — Vᴀϙᴜᴇʀɪᴢᴏ (@vaquerizoo_) October 21, 2021

Otros momento de tensión

Lejos de arrepentirse, se reiteró: "Sí, lo he dicho y lo mantengo y si quiero lo digo y, ¿qué pasa?". En ese instante, Jorge Javier salió en defensa de Adara para frenar a la colaboradora: "Cuando tú dices que hay que saber ganar, también hay que saber perder". Por su parte, Alba contestaba diciendo: "Si lo sé, si estoy acostumbrada más a perder que a ganar".

No es la primera vez que tienen lugar momentos de agresión en el programa. hace menos de un mes la organización de Secret Story expulsó a la DJ Sofía Cristo de forma disciplinaria después de que esta agrediera al colaborador de televisión Miguel Frigenti durante la tercera gala de Cuenta atrás: "No habéis estado a la altura, pero hay cosas que suponen traspasar la línea, y tú lo has hecho hoy. La organización no tiene más remedio que expulsarte".

Habrá que ver ahora si la dirección del programa toma ahora alguna decisión después de la reacciones de las redes a los comentarios de Alba Carrillo.