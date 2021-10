20 años de Operación Triunfo, historia de la música y la televisión: su fiesta y los mensajes de concursantes

Hace 20 años se emitía la primera gala de la primera edición de Operación Triunfo, un 22 de octubre de 2001, con todas las dudas del mundo sobre si funcionaría un espacio así. Unos meses después, el 25 de febrero de de 2002, Rosa López, 'Rosa de España', se convertía en ganadora con una audiencia de 12,8 millones de personas. Todo un país pendiente de una generación de jóvenes que querían ser cantantes y dedicarse a la música y que enamoró por su cercanía, su inocencia, sus valores o su naturalidad. 20 años después los Chenoa, Bisbal, Bustamante o Rosa han vivido carreras diferentes, y después de ellos llegaron diez ediciones más, emitidas tanto en TVE como en Telecinco, y una representación de ellos formarán parte de una emisión especial para recordar la historia del programa.

Rosa, Bisbal, Chenoa, Bustamante, Manu Tenorio, Nuria Fergó, Verónica, Gisela, Natalia, Naím, Alejandro Parreño, Javián, Geno, Mireia, Juan Camus y Álex Casademunt fueron los protagonistas de un 'talent' que batió récords de audiencia (la mayor audiencia de un programa de ese género hasta aquel momento) y que renovó el panorama musical. Tras ellos aparecieron los Manu Carrasco, Pablo López, Edurne, Soraya, Aitana, Alfred, Amaia, Ana Guerra, Alba Reche, Natalia Lacunza, etc, muchos de los cuales aparecen en las listas de los artistas más escuchados.

Un 'streaming' de 24 horas y una fiesta final

Desde este viernes a las 20:30 se empezará a emitir en el canal de Youtube del programa un directo especial por su vigésimo aniversario, en el que irán apareciendo exconcursantes y personas relevantes de la historia del programa, se enseñarán imágenes inéditas, se revivirán grandes momentos, actuaciones icónicas, o lo mejor de las once ediciones del formato. Igualmente, los espectadores podrán interactuar y mandar sus preguntas.

Y finalmente, el sábado de 18:30 a 20:30, RTVE emitirá una fiesta final en la plataforma gratuita RTVE play, en la que Noemí Galera estará presente junto a Manu Guix y antiguos concursantes de todas las ediciones cantarán algunos de los temas más significativos de la historia de Operación Triunfo.

Los concursantes celebran el aniversario en redes

"Feliz 20 años de OT. Gracias a mi madre que me guardó los trajes de las galas. Hoy para celebrarlo me puse este conjunto", escribía Chenoa. "Eternamente agradecida y muy orgullosa de formar parte de esta gran familia", ha puesto Soraya. Nuria Fergó también ha dedicado un mensaje: "Quiero daros las gracias a los verdaderos protagonistas que sois vosotros, a todos lo que seguís estando, los que me acompañáis, porque gracias a vosotros sigo viviendo de mi pasión que es la música".

"Hoy no es un día cualquiera", ha escrito Manu Tenorio, o "No es 2, ni 6, ni 16 son 20 años de esta foto, de ese momento, de esa historia, historia de España, de mi vida y vuestras vidas", Geno Machado. "Qué 20 años tan bien llevados. Un fenómeno único en TV y en la vida de cada persona involucrada. Una familia. Felicidades a todxs", cuenta Dave Zulueta, y "Lo viví como fan, lo viví concursante y lo sigo viviendo años después como parte de la familia. Por 20 años más", asegura Ricky Merino.

