Kimmich no se ha vacunado contra la COVID: "No estoy seguro por la falta de estudios a largo plazo"

Joshua Kimmich, jugador del Bayern de Múnich ha confirmado ante los micrófonos de Sky Sports después de la victoria frente al Hoffenheim que no se ha vacunado contra la COVID y despertando la incredulidad e indignación de la opinión pública alemana.

Estas fueron sus palabras: "Sí, es cierto, no estoy vacunado. Sigo teniendo algunas reservas. Creo que eso debe respetarse. Pero no significa que sea un negacionista o un opositor a la vacunación. No digo categóricamente que no me vacunaré. Quiero esperar a estudios a largo plazo. Soy consciente de mis responsabilidades y sigo las reglas contra la Covid cada dos o tres días", sentenció dejando boquiabiertos a los seguidores alemanes con la boca abierto y al resto del mundo del fútbol.

Todo ello llega en la misma semana en la que su propio entrenador, Julian Nagelsmann está confinado por ser positivo por coronavirus. Se ha perdido el partido frente a Benfica y Hoffenheim.

Sus palabras en las que rechaza que se le etiquete como negacionista han encendido al país teutón que no entienden cómo un jugador de su categoría no tenga ningún inconveniente en disputar los partidos domésticos y sobre todo en viajar por toda Europa por la Champions League. Un riesgo que no corren los jugadores que sí se han vacunado.