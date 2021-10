Alberto Rodríguez anuncia que deja Unidas Podemos tras perder el escaño y acusa al PSOE de "robar el acta"

El político canario Alberto Rodríguez ha comparecido y ha dado sus primeras declaraciones después de que la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, le retirase el acta de diputado, y ha anunciado que deja la política. "Abandono la militancia partidista, abandono Podemos. Agradezco profundamente estos años, han sido de muchísimo aprendizaje. Agradezco profundamente a toda la militancia que nos ha acompañado en todo este proceso. Desde aquí mi agradecimiento. Toca cerrar un ciclo, abandono la militancia en Podemos", ha expresado.

En cuanto a su inhabilitación y posterior retirada del acta de diputado: "Me veo inmerso en un proceso judicial en el que claramente se quiere perseguir el activismo y la protesta. Se reactiva el proceso, yo podría haber optado por agarrarme al aforamiento, pero siempre lo dije y lo diré, no estábamos ahí para protegernos a nosotros mismos y dije ante la cámara que no tenía nada que esconder y que íbamos a juicio, a sabiendas de quién controla el Poder Judicial. Daba igual, la sentencia estaba dictada de antemano, no había pruebas".

Y continúa explicando: "Lo más grave es que se ha producido una interferencia con muy pocos precedentes de Poder Judicial en el Legislativo. El PSOE, que es quien ostenta la presidencia de la mesa del Congreso, sin reunir a la mesa, con un informe demoledor en contra de los letrados del Congreso, acaba de robar el acta, no a Alberto Rodríguez. Al final yo era un representante de más de 64.000 canarios. No es una cuestión de Alberto Rodríguez, es una cuestión de democracia, del respeto a la libertad de reunión, del derecho a la manifestación, representación política y separación de poderes. Sin pruebas ni reunir a la mesa".

"Está en el aire una sensación que difícilmente puedo ignorar. Si no fuera un pibe de barrio, de una zona obrera, si no fuera canario, ¿me habrían quitado el escaño? ¿Qué hubiera pasado si tuviera un apellido compuesto? Perdonen pero la sensación que tengo es que esto no hubiera pasado. Esta batalla la ganaron por ahora, a mí me pusieron para darle voz a los canarios, decenas de miles de personas. El pueblo canario es luchador y cuando ve que lo están aplastando responde con decisión. La historia va a dar una vuelta y cuando volvamos seremos centenares de miles de votos", ha proseguido.

Rodríguez no confirma la querella a Batet

Sobre la querella a la presidenta del Congreso, no ha dejado claro qué harán al final: "Es una cuestión que se está estudiando en el equipo jurídico, defiendo mi inocencia, ha sido una cacicada. Iré a Estrasburgo y estudiaremos qué hacer, qué ilegalidades se han cometido y actuaremos en consecuencia".

También ha aprovechado el momento "para agradecer a una compañera maltratada mediáticamente por la cloaca de este país y me ha acompañado en el proceso, Marta Flor Núñez, que me ha protegido y cuidado durante este proceso. Sabíamos que íbamos a un proceso con una sentencia con pinta de estar escrita de antemano".

Los que fueran sus compañeros Pablo Echenique y Pablo Iglesias han publicado mensajes de apoyo a Rodríguez y se han hecho eco del recibimiento en su tierra.