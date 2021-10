Karlos Arguiñano dice lo que piensa de Dabiz Muñoz y no puede ser más claro

Si algo caracteriza al popular cocinero Karlos Arguiñano, aparte de su maestría en los fogones, es que no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar. Durante su programa, Cocina abierta, el chef vasco se dedica a amenizar a la audiencia con chascarrillos, chistes, anécdotas y alguna que otra opinión, mientras elabora sus deliciosos platos.

Esta semana, Arguiñano habló de su compañero de profesión Dabiz Muñoz, chef de DiverXo, que en septiembre recibió el premio al mejor cocinero del mundo en los Best Chef Awards. Muñoz cuenta con tres estrellas michelín y es una de las grandes promesas del panorama nacional e internacional.

Arguiñano refiriéndose al galardón de Muñoz, no pudo contenerse y le dedicó unas emotivas palabras: "Hablando de grandes cocineros, a Dabiz Muñoz le han dado este año el premio a mejor cocinero del mundo. Un hurra. Ahí no se llega… ahí no se lo dan a cualquiera, eh. No se lo dan a cualquiera", dijo en el programa.

Además, también le dedicó unas palabras de elogio a otro reputado cocinero, Andoni Luis Aduriz, chef del restaurante Mugaritz, situado en la localidad guipuzcoana de Rentería. Como Muñoz, también recibió un galardón en el mismo certamen: el de mejor cocinero empresario de España.

"Otro grande de la cocina. En España tenemos un lote importante de grandísimos cocineros que nos están dando fama mundial. Yo estoy muy orgulloso de todos ellos", añadió Arguiñano visiblemente emocionado.