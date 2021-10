Oh Young Soo, el jugador 1 de 'El juego del calamar': "Necesito calmarme y organizar mis pensamientos"

Todo el mundo habla de ello y más ahora tras convertirse en la serie más vista de la historia de Netflix. El juego del calamar se ha convertido en un fenómeno imparable: desde niños, con toda la polémica que conlleva, hasta adultos. Oh Young Soo, el actor que da vida al anciano jugador número uno en la serie, ha concedido una entrevista por primera vez para hablar de cómo le ha afectado todo este éxito en su vida personal.

"Me siento como si estuviera flotando en el aire. Me hace pensar: 'Necesito calmarme, organizar mis pensamientos y contenerme en este momento", dijo el actor en una entrevista a 'How do I play?'.

El actor surcoreano, que ya había participado en otros proyectos como 'God of War' o 'Queen Seondeok', reconoce que al no tener un asistente que le ayude, "es difícil manejar el volumen de llamadas y mensajes", algunos de ellos compañeros de profesión "como Park Jung Ya y otros".

Pero esto no es lo más impactante en la vida de Oh Young Soo. El anciano, de 77 años, confiesa que "las cosas han cambiado bastante". "Incluso cuando salgo a un café o algún lugar así, ahora tengo que ser consciente. Me hizo pensar: 'Ser famoso también es difícil", dijo en la entrevista.

En la conversación, el actor quiso reflexionar sobre la vida y el esfuerzo en el día a día. "Un verdadero ganador es alguien que está trabajando duro en las cosas que quiere hacer e intentando alcanzar un cierto estado en el interior. Ese tipo de persona es un ganador", comentó.