Los Clásicos sin Messi: no fueron tan mal para el Barcelona

El 'bendito pie izquierdo', como decía Lluís Flaquer en sus narraciones de la SER, ahora chuta para otra portería, pero su sombra sigue siendo alargadísima cuando se cumplen casi tres meses de su marcha del Camp Nou. Leo Messi atrapaba todos los focos del Clásico, desde su hat-trick histórico en 2007, pasando por los infinitos duelos con Cristiano Ronaldo hasta en los enfrentamientos que ni jugó. De la retina del aficionado azulgrana costará borrar momentos como el doblete del argentino en semifinales de Champions, el 2-6 o la celebración enseñando su camiseta a la grada del Bernabéu tras marcar en el descuento en 2017. Después de dieciséis temporadas, el culé afronta el primer Barça-Madrid sin el delantero rosarino en la plantilla, todo ello sumado a la decadencia de identidad que sufre el club.

Para Messi el Madrid era una de sus víctimas favoritas, la quinta para ser exactos: 26 goles en 45 partidos (18 en LaLiga, 6 en la Supercopa de España y 2 en la Champions League). Sin embargo, con él en el campo, el Barcelona no consiguió ganar en las dos últimas temporadas. Su último gol al Real fue en la ida de la Supercopa de España de 2017, y el último gran partido liguero del Barça contra los blancos fue con el argentino en la grada. Se trata de la última manita culé –2018: 5-1– en un Clásico, con el icónico gesto de Piqué incluido. Con Ernesto Valverde en el banquillo, Luis Suárez anotó tres goles, Coutinho otro y Arturo Vidal puso la guinda de un enfrentamiento sin Messi, por una fractura de la cabeza del radio. Este fue el primer –y único– partido que Leo Messi, con el '10' blaugrana en la espalda, se perdía. No faltó en los 35 Clásicos anteriores. Aquel choque provocó la destitución de Julen Lopetegui de un banquillo merengue que venía de ganar tres orejonas seguidas, pero que en ese mismo curso cayó eliminado de Europa en octavos y de Copa del Rey en semifinales, precisamente contra el Barcelona.

Messi ve el Clásico que se perdió en 2018 desde la grada / Getty Images

Algo parecido pasó en noviembre de 2015 donde Messi tuvo que empezar el partido desde el banquillo del Bernabéu. Una suplencia delicada que daba alas a un Madrid liderado por Cristiano Ronaldo y que se enfrentaba a un Barça campeón de Europa pero que no contaba con su temible tridente 'MSN' de partida. Poco pudieron hacer los blancos que fueron arrollados por un equipo dirigido por Luis Enrique: un doblete de Luis Suárez, un golazo de Iniesta y otro tanto de Neymar hicieron el 0-4 que enseñó la puerta de salida de Rafa Benitez, por entonces técnico del Real Madrid. En esta ocasión, Messi volvía de una larga lesión y pudo disfrutar de la goleada saliendo en el minuto 56.

Para calcular la relevancia de Messi en los Clásicos, solo hay que destacar que no se había perdido ni un solo minuto de estos duelos desde el 23 de diciembre de 2007, partido que no pudo disputar por una rotura del bíceps femoral. El argentino todavía llevaba el '19' en su espalda y el Madrid ganó con un gol de Julio Baptista. En cambio, en sus primeros años con el primer equipo sí que se perdió cuatro Clásicos: el ya mencionado en 2007 faltó en otros tres. En 2006 no estuvo en el Camp Nou tras lesionarse en un enfrentamiento contra el Chelsea recordado por la entrada de Del Horno y la posterior frase de "teatro del bueno" de Mourinho. Ese partido de Champions, fue una de sus primeras grandes actuaciones como azulgrana. Esa temporada sí que estuvo en el 0-3 con el que Ronaldinho levantó de su asiento del Bernabéu a varios aficionados madridistas, fue su debut. Faltó en 2005, cuando todavía jugaban Owen, Ronaldo y Zidane con la camiseta blanca, así como en la victoria de 2004 donde estuvo los 90 minutos en el banquillo (la única vez que le ha pasado enfrentándose al Real Madrid) Aunque sí que había debutado con el Barcelona, aún no estaba entre los planes de Frank Rijkaard.

De los 45 partidos (4.050 minutos y una prórroga) que Messi ha disputado contra el Real Madrid, solo se ha perdido 139 minutos. Un total de 19 victorias, 15 derrotas y 11 empates. En cambio, solo ha faltado en cinco Clásicos, cuatro de ellos cuando no era ni estrella azulgrana: 2 victorias, 2 derrotas y un empate. Por primera vez desde que el fútbol es fútbol, Messi no jugará un Clásico por lesión, sino porque ya no forma parte de la plantilla del FC Barcelona, una anomalía a la que tendremos que acostumbrarnos.