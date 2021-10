Gerard Piqué: "No aceptaré retirarme siendo suplente"

Uno de los capitanes del FC Barcelona, Gerard Piqué habló con el diario 'El País' en las horas antes al Clásico para repasar el estado actual de su carrera, los problemas de los blaugranas y cómo ve su futuro como futbolista después de dejar entrever en los micrófonos de Movistar Plus que se encontraba en el tramo final de su trayectoria: "No sé cuánto me queda...".

Piqué fue preguntado por esas palabras y sobre cómo afronta un futuro en el que puede perder su jerarquía como titularísimo: "Me retiraré en el Barça. Eso es seguro. Lo que no aceptaré es retirarme siendo suplente. A ver, si son los tres meses últimos de una temporada y me toca, pues bueno. ¿Pero un año entero en el banquillo? No, no me apetece".

También se refirió a la actualidad del club. La difícil situación institucional del Barcelona viene motivada por la herencia de una gestión deficiente por parte de la anterior directiva. Puso el punto de inicio en el año 2015, concretamente, en el último gran éxito deportivo del club en Europa.

"El triplete del 2014-15 nos salió más caro que nunca. En enero de ese año, la intención de voto para Bartomeu era menos de un 1% y luego las ganó. Es una lección para los socios de que los resultados no lo son todo. Por ganar el triplete, por seis meses muy buenos en el campo… El club no solo es lo que pasa en el terreno de juego. Sí que tiene un valor enorme, pero son otras muchas cosas. Y la situación en la que está el club es evidente que es por la gestión de los últimos años. La COVID da para esconder ciertas cosas, pero no para esconder todo. Es la verdad, la cruda verdad".

La salida de Leo Messi

Gerard Piqué: "Entiendo de números, pero el tema del Fair Play me cuesta entenderlo. No sé. Yo, me siento con el presi y está claro que sí o sí tengo que llegar a un acuerdo porque de lo contrario no se puede inscribir a algún fichaje. Y pienso en que si se renovaba a Leo los números iban a ser muy complicados… No sé si era viable o no haciendo todos un esfuerzo monumental. No tengo la información", sentenció en la entrevista del futbolista del FC Barcelona con el diario 'El País'.