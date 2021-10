Pedro Sánchez hace 'un Rajoy' al hablar sobre las ayudas por la luz: "Lo que no vamos a hacer es no hacer..."

Al margen de su desempeño político al frente del Gobierno, el anterior presidente, Mariano Rajoy, dejó momentos para la historia de la viralidad en redes por sus discursos y frases de difícil comprensión que todo el mundo tiene todavía en su cabeza y cuyos vídeos y audios acumulaban miles de visualizaciones. Coloquialmente, cuando un político o una personalidad pública dice alguna oración enrevesada y aparentemente contradictoria, se conoce como hacer 'un Rajoy'. Y esto es lo que le ha pasado a su relevo en el cargo, a Pedro Sánchez.

El actual presidente ha acudido a Extremadura al congreso del PSOE en la comunidad autónoma para apoyar a sus compañeros y seguir ofreciendo claves de la legislatura. El discurso de Sánchez ha sido la clausura del evento, y ha sido entonces cuando ha aprovechado para hacer anuncios importantes. No obstante, al margen de ello, también ha dejado una frase para la hemeroteca.

Sánchez se marca 'un Rajoy'

En un momento concreto, Pedro Sánchez se disponía a explicar el paquete de ayudas por valor de 100 millones para los hogares más vulnerables por los precios altísimos de la luz. Y a la hora de explicarlo, se metió en 'un jardín': "Lo que no vamos a hacer es no hacer lo que debemos hacer". Hasta tres veces el verbo 'hacer' en la misma oración y dos negaciones. Lo que quería decir es que va a hacer lo que desea y se proponga, lo que el Gobierno debe hacer, y no va a renunciar a ello.

Se refería a una serie de medidas que se aprobarán el próximo martes en el Consejo de Ministros como un Real Decreto-Ley.

En el próximo #CMin anuncio:



✅Aporte de 100M adicionales para proteger a los hogares vulnerables y para ayudar a la industria en el alza del precio de la energía.



🌹 @sanchezcastejon desde Mérida.#Avanzamos_ pic.twitter.com/f3VSMk9iJd — PSOE (@PSOE) October 24, 2021

Sánchez anuncia 100 millones más para ayudar a los hogares vulnerables

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes, 26 de octubre, un Real Decreto-Ley que incluirá 100 millones de euros adicionales para ayudar, frente el incremento del precio de la luz, a los 1,2 millones de hogares vulnerables que existen en el país, ante la llegada del invierno.

Además, con este decreto ley se prevé "ayudar a las industrias y a las empresas a proteger su contrato ante el alza de los precios de la energía", así como "para incorporar transparencia, y por tanto control, en la formación de los precios de la tarifa eléctrica", ha avanzado Sánchez.