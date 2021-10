David de Gea no pudo hacer nada esta pasada jornada en la goleada del Liverpool en Old Trafford por 5-0. Un resultado histórico en el clásico del fútbol inglés que puede suponer el último partido de Ole Gunnar Solskjaer. Si es verdad que el madrileño no fue el peor del partido ni de lejos, el nivel colectivo quedó en evidencia y multitud de personalidades del Manchester United opinaron sobre lo ocurrido. En las redes sociales se destacaron dos por encima del resto: las caras de Fergurosn y Dalglish en el palco del estadio y unas curiosas palabras de Bastian Schweinsteiger.

El centrocampista alemán jugó en el Manchester United desde el 2015 hasta el año 2017 que se fue a Estados Unidos sin mucha fortuna. A pesar de ello, el partido de anoche le sirvió la ocasión perfecta para desvelar en la BBC una conversación con el que fue su compañero de equipo, David de Gea y que no deja en gran lugar al exportero del Atlético de Madrid.

Tal y como cuenta el exjugador del Bayern de Múnich, nada más llegar a los diablos rojos fue preguntado por De Gea sobre su nivel respecto al de Manuel Neuer, y el alemán le fue muy sincero: "Cuando llegué por primera vez al Manchester United, David de Gea dijo: 'Dime, ¿soy mejor que Neuer?'. Yo le respondí en plan: 'No, no lo eres. Es un nivel diferente'. Estaba furioso, pero le expliqué por qué. Cada vez que hacía un buen partido me preguntaba de nuevo, y yo le repetía que aún no estaba a ese nivel", dijo el excentrocampista.

En las distintas comparativas en las que se posicionaba frente a Manuel Neuer, De Gea salía perdiendo incluso para su compañero de equipo, quien era muy amigo del guardameta alemán. Sean como fuere las cosas, es cierto que la carrera de uno y otro en el Manchester United se está demostrando que han sido muy diferentes, y que al menos esta vez, ha salido cara a favor de David de Gea.