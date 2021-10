La infancia de un campeón: Quartararo recorría 100.000 km en la furgoneta de su padre para competir

"Cuando gane un Mundial recordaré las veces que dormí en el suelo de la furgoneta y mi padre conducía", dijo Fabio Quartararo hace varios años. Ahora, el piloto francés puede rememorar esos momentos con alegría tras alzarse como campeón de Moto GP. Los domingos del galo eran siempre igual, viajar en la furgoneta de su padre, Etienne, para poder competir en la Copa Promovelocidad que organizaba la Federación Catalana de Motociclismo. Un total de 700 kilómetros cada viaje, solo la ida. Al final del año, el cuentakilómetros marcaba 100.000.

Sus rivales alucinaban cuando Quartararo les explicaba que viajaba desde Niza hasta los circuitos catalanes de Vic, Alcarràs o Mora d'Ebre. Como ha recogido en un artículo el diario 'El Mundo', la pregunta que más escuchaba el francés era: "¿Desde tan lejos vienes?". Una carrera en el mundo de las motos que empezó por la pasión de su padre —cerrajero de profesión—, y la de su tío Alain también. Él fue quien le regaló su primera pocketbike cuando tan solo tenía tres años. Quartararo fue creciendo poco a poco y ganando dos campeonatos de la competición catalana (participó en tres).

Quartararo, recién campeón del mundo de Moto GP, mete a Francia como una nueva potencia en el campeonato ya que, hasta la fecha solo contaba con tres triunfos en la categoría reina: Pierre Monneret en 1954, Christian Sarron en 1985 y Regis Laconi en 1999. El nacido en Niza cuenta con ocho victorias. Este año, el piloto no dejó de sumar puntos en el campeonato y en la tercera carrera se puso líder hasta este fin de semana en Misano donde se proclamó campeón. Una medalla que el pasado curso no pudo lograr ya que no fue capaz de controlar la vitola de favorito.

A su historia de la furgoneta, se suma su mala pata en Moto 3 y Moto 2 donde no consiguió lucir como sí lo hizo en las categorías inferiores ganando dos títulos del Campeonato de España de Velocidad (CEV). Anteriormente, con solo 13 años, se instaló en Alicante donde Eduardo Martín, asesor financiero aficionado al motor, ofreció a la familia de Quartararo dirigir su carrera. Su triunfo como adolescente vino de la mano, pero le costó más como mayor de edad. El francés acabó fichando por Yamaha y ahora, con 22 años, es campeón de Moto GP.