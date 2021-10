Henry: "Lo estoy pasando mal por Messi"

Thierry Henry, exfutbolista y comentarista de Amazon Prime, ha hablado sobre la situación de Lionel Messi en el PSG. El que fuese compañero del argentino en sus primeros años con el Barcelona y cuando consiguieron el sextete, ha destacado que en parís "está aislado". Según Henry, el ganador de seis Balones de Oro "toca menos el balón", lo que hace que no pueda tener un gran impacto en el juego del conjunto francés y hace que "participe con menos frecuencia".

"No diría que está triste, pero está aislado. Yo lo prefiero en el eje. Lo estoy pasando mal. En el eje, puede dar ritmo. Tenemos que encontrar algo para que ellos (refiriéndose al tridente Messi, Mbappé y Neymar) jueguen juntos", ha explicado Henry mientras analizaba el empate a cero del PSG contra el Olympique de Marsella. "No creo que pueda marcar la diferencia desde la derecha, aunque no tengo los datos exactos a nivel táctico", ha añadido.

Henry ha subrayado que Messi "habla con el balón" y que por ahora está en un equipo donde brilla Kylian Mbappé: "La pelota va más hacia Kylian, en algún momento tiene que haber un solo director, de lo contrario no se puede tocar al mismo ritmo. Y en este equipo, hay demasiados conductores". El París Saint Germain sobrevivió en el estadio Velodrome (0-0) en el clásico francés ante el Marsella, que no tuvo la puntería necesaria para superar a un líder de la Ligue 1 que jugó casi toda la segunda parte con un hombre menos por la expulsión del marroquí Achraf Hakimi.

El clásico tuvo de todo menos goles. Las gradas llenas, un público caliente, intervenciones decisivas del VAR, interrupción por el comportamiento de parte de los aficionados e, incluso, un espontáneo sobre el campo. Ni Leo Messi ni Kylian Mbappe ni mucho menos Neymar, que formaron de inicio el ataque parisino junto a Ángel Di María, brillaron en un duelo sin gran juego pero con emoción que tuvo más cerca el equipo de Jorge Sampaoli, sobre todo en la segunda parte.