Puyol, sobre la situación que vivió Koeman tras el Clásico: "A mí también me golpearon el coche"

Carles Puyol, excapitán del Barcelona, ha hablado sobre las imágenes que varios aficionados dejaron después del Clásico. "No se puede permitir lo que le sucedió a Koeman. Esas personas no se merecen que les demos importancia. A mí también me golpearon el coche", ha señalado. Al término del encuentro ante el conjunto blanco, un grupo de aficionados increparon al técnico Ronald Koeman en el momento que se marchaba con su coche de las instalaciones del Camp Nou y hasta golpearon el vehículo.

El exjugador del Barcelona Carles Puyol consideró este lunes que, "si Sergiño Dest hubiese marcado gol en aquella ocasión, habría sido un partido diferente", refiriéndose al mano a mano que tuvo con Thibaut Courtois en el primer tiempo del Clásico de LaLiga Santander contra el Real Madrid. "La exigencia en el Barça siempre es alta, pero yo soy optimista y tengo confianza en la plantilla. El Clásico fue un partido igualado", añadió Puyol tras participar en el Torneo Benéfico de Pádel XAP, organizado en el Club Junior de Sant Cugat, que apadrina y que tiene como objetivo recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil.

Por otro lado, en clave de futuro, el de la Pobla de Segur sentenció que "Xavi (Hernández) entrenará al Barça algún día". Además de Carles Puyol, el torneo tuvo otro padrino: el 16 veces número uno mundial de pádel, el argentino Fernando Belasteguín.