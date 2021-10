Yolanda Díaz admite que el Gobierno de coalición vive un momento "complicado"

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apelado al diálogo y la colaboración poco antes de la reunión entre los dos partidos que conforman el Gobierno para tratar las diferencias que mantienen sobre la derogación de la reforma laboral. La vicepresidenta ha intervenido en unas jornadas en Santiago de Compostela. No ha hecho referencia directa a ese debate interno, pero sí que ha apelado a la lealtad institucional. "Si algo nos ha pedido la ciudadanía durante la pandemia es colaboración. No podemos confundir nuestras legítimas diferencias políticas con la obligada lealtad institucional. He de decir que en mi área esto no sucede. Estoy orgullosa de la dinámica de cooperación establecida en el ámbito de Trabajo tanto en el diálogo social, los agentes sociales como la cogobernanza con las comunidades autónomas y con la UE.

Yolanda Díaz, ha admitido que el Gobierno de coalición se encuentra en un momento “complicado” a raíz de las discrepancias surgidas alrededor de la controvertida reforma laboral.

En todo caso, en declaraciones a los medios de comunicación tras el acto en Santiago de Compostela, la vicepresidenta ha insistido en que las diferencias entre los socios de Gobierno a este respecto "no van de quién lidera" la negociación y sí “de qué vamos a hacer en la principal reforma de mercado de trabajo de nuestro país”.

“Nunca discuto los puestos, tanto es así que en esa pelea que hubo entre ser vicepresidenta segunda o tercera yo tardé cinco minutos en renunciar a esto”, ha esgrimido Díaz.

Los socios del Gobierno de coalición se reunirán esta tarde en la mesa de seguimiento del acuerdo gubernamental entre PSOE y Unidas Podemos para intentar reconducir la situación después de la crisis abierta por la reforma laboral ante lo que Díaz espera, “como siempre, trabajo serio y riguroso”