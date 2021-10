"Recibió la llamada de Lucifer para cuidar las calderas": la curiosa esquela de un hombre en el periódico

La muerte forma parte de la vida. A pesar de que prácticamente el mundo teme a la misma, al entender que supone el final del viaje, hay quienes la encaran de distintas formas. Mientras que la gran mayoría la afrontan desde la más absoluta pena, también hay quienes dejan su sello personal hasta el último segundo para sacar una última sonrisa a quienes les rodean en un momento tan complicado como supone una despedida de este calibre.

Durante estos últimos años hemos conocido los casos de varias personas que han tirado de su tan característico humor incluso una vez después de fallecidos. Mientras que el irlandés Shay Bradley dejaba grabado un mensaje de voz junto a su féretro bromeando con el hecho de que había resucitado, otros han aprovechado su esquela para mostrar su último as bajo la manga. Es el caso del donostiarra Jesús Goikoetxea Aldanondo, quien ha dejado constancia de su buen humor hasta el último de sus días.

"Recibió ayer la llamada de su jefe Lucifer para cuidar las calderas"

En una esquela publicada en el Diario Vasco el pasado sábado, 23 de octubre, los allegados del también conocido como Azufrito se despedían de Goikoetxea porque se tenía que marchar a un nuevo trabajo. Y es que, tal y como firma esta esquela, a partir de ahora tendrá que llevar una labor cuanto menos compleja que le requerirá pasarse toda la eternidad fuera: "Recibió ayer la llamada de su jefe Lucifer para cuidar las calderas".

Después de bromear con el hecho de que a partir de ahora se encargará de que las calderas del infierno funcionen a las mil maravillas, la esquela ruega tanto a sus familiares como a sus allegados que se tomen una copa de cava. En caso de que no sea posible, también se permite honrar su memoria con cualquier otro menester. Una forma de tratar la partida de un ser querido cada vez más recurrida por quienes tienen que despedirse de alguien que representó mucho para los demás.

Otras esquelas atípicas

Pero esta no es la única esquela que se ha hecho popular por su forma de transmitir la pérdida de un ser querido. Hace ya varios meses, El Faro de Vigo anunciaba la muerte de su vecino Miguel Ángel Rodríguez Torres de una forma muy peculiar. Todo ello a través de una esquela en la que destacaba su lucha incansable para proteger tanto sus derechos como el de las personas que estaban a su alrededor. Pero no solo eso. También recordaba algunas de sus peculiares formas de demostrar cariño a terceras personas: "Si nunca te mandó a tomar por el culo es porque no te quería".

Así se despide a los mejores en el #Ourense rural. Si non che mandou a tomar polo cú é que non te quería... pic.twitter.com/1oGeRSHAR8 — Paco Sarria (@pgsarria) February 27, 2021

Mientras tanto, también hay quienes aprovechan las esquelas para sacar todo el rencor acumulado. Es el caso de los familiares del también gallego Antonio Martínez Barreiro, quien pedían a todos aquellos "hermanos y familiares" que no se preocuparon por él durante estos últimos años que no fueran al entierro.