"Mi cuerpo es perfecto para lo que soy": el aclamado alegato de Ana Morgade sobre la diversidad corporal

La alfombra roja suele ser uno de los momentos más esperados de los festivales de cine ya sean los Premios Oscar, los Emmy o los Feroz. No solo para los aficionados y aficionadas del cine, que también, sino para unos medios de comunicación que esperan con ansia el desfile de actrices para ver cómo van vestidas y hacer el día siguiente una noticia sobre los mejores y peores looks de la gala. Un momento muy esperado para algunas actrices, pero no tanto para otras.

Una de las personas que ha mostrado su sufrimiento cada vez que tiene que desfilar por una alfombra de estas características es Ana Morgade, quien decidió acudir a la gala inaugural de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) en un portatrajes que causó revuelo a través de las redes sociales. Varios días después de este evento, la humorista ha explicado las razones por las que acudió a la gala de esta manera y la reivindicación que hay detrás de la misma.

Ana Morgade habla sobre sus miedos sobre las alfombras rojas: "Mi actitud era la errónea"

Después de compartir varias fotografías del evento, la humorista ha reconocido que ha encontrado el vestido de su vida. A pesar de que se trata de un simple portatrajes, la humorista reconoce que es el único vestido que le permite no tener que romperse la cabeza cada vez que tiene que asistir a un evento de estas características: "En los showrooms casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha".

Por fin he dado con el vestido de mi vida. pic.twitter.com/6qXKySd6az — ana morgade (@ana_morgade) October 25, 2021

Todo ello porque, bajo su punto de vista, no tiene un cuerpo de talla estándar: "No soy modelo y no me es nada fácil encontrar un vestido que no me haga sentir terriblemente mal hecha". Una situación que le ha llegado a aterrar durante las alfombras rojas, donde ha llegado a pensar que su cuerpo es el equivocado al tener que posar como prendas que no le encajaban del todo bien. Sin embargo, la humorista ha llegado a la conclusión de que llevaba mucho tiempo equivocada.

Aquí me tienen, señoras: orgullosa y feliz

Después de sufrir sobre más de una alfombra roja, Ana Morgade ha llegado a la conclusión de que su cuerpo es perfecto tanto para lo que es como para lo que se dedica, que es la comedia. Dado que asegura que no puede cambiar qué se considera un cuerpo aceptable, y que también puede cambiar su autoestima ni su relación con su cuerpo, Morgade reconoce que ha llegado el momento de que mime un poco lo que tiene.

Por todo ello, y debido a que no tenía muy claro qué llevar a la gala inaugural de la Seminci, Ana Morgade llegó a la conclusión que lo que mejor le quedaba era el portatrajes. Un vestido que, tal y como explica a través de sus redes sociales, no le aprieta, no le tira, no le asusta y le representa como la comediante que es: "Es la primera vez que no me apetece ponerle filtros a la foto".