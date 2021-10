"Inténtalo": Bea Fanjul indigna a Twitter con una respuesta de muy mal gusto a Echenique

El portavoz del grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, lleva días defendiendo a su compañero de grupo parlamentario Alberto Rodríguez, condenado por propinar una patada a un policía, y al que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, retiró el viernes su escaño de diputado. En una entrevista con Aimar Bretos en Hora 25 aseguró que la retirada del escaño "es un precedente que altera la composición del Parlamento": "No sé si la gente recuerda si en este país ha ocurrido antes que se le haya quitado el acta a un diputado electo. Ha sido una cadena de irregularidades. Qué menos que el perjudicado pueda llevarlo a los tribunales." ha incidido.

Este domingo lo volvía a hacer, esta vez en la red social Twitter, donde, tirando de ironía, escribía: "Tal y como está la justicia en España ahora, me pueden imputar a mí por darle una patada a un policía". Echenique sufre atrofia muscular espinal, una enfermedad rara que le causa una discapacidad cercana al 90% y que hace que tenga que desplazarse en silla de ruedas.

Entre las cientos de respuestas que recibió el diputado de Podemos, ha llamado mucho la atención el que le dedicó la diputada del PP Bea Fanjul, presidenta de las Nuevas Generaciones del PP. "Inténtalo", escribió como respuesta en el tuit del político de Podemos sobre la posibilidad de que le imputen "por darle una patada a un policía".

" Desafortunadísimo comentario"

Entre las respuestas que logró, muchas eran de reproche: "Me parece que aquí te has pasado de irrespetuosa", le decía un tuitero, a lo que ella respondía: "Pero decir que se le atice a un policía es súper demócrata. Venga ya". "Tu comentario está fuera de lugar porque te metes a su vez con gente que padece de cosas similares", le recordaba este mismo tuitero.

"Este comentario sólo expresa miseria humana"; "Desafortunadísimo comentario"; "No tienes gracia ninguna"; "Vaya comentario más desafortunado. No todo vale"...

Las críticas al tuit se repiten, y algunos comentarios ahondan en censurar la política radical del enfrentamiento:

"Lo peor de todo es que eres joven y deberías traer un tono y forma al parlamento diferente. No una continuidad de lo que existe y justamente lo que no queremos los jóvenes. Esto me avergüenza. No son formas éticas ni morales. Eres otra más que desvaloriza la política".

"Él lo hace mal, y tú aún lo quieres hacer peor. En fin. Los que no somos hooligans de los partidos nos lo ponéis muy difícil. Vosotros sabréis vuestra estrategia".

Su polémica "improvisación" en la campaña de Ayuso

Fanjul, presidenta de las Nuevas Generaciones del PP, protagonizó el pasado 2 de mayo una polémica "improvisación" durante un acto de campaña para pedir el voto para la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En un acto celebrado en Alcalá de Henares que se hizo viral a través de las redes sociales, Fanjul dijo: "¿Sabéis eso que dicen de 'más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer'? Pues eso es Ayuso". Además del lapsus, Fanjul habló de Ayuso como "Lady Madrid".