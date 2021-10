Fernando Simón reaparece y habla por primera vez de la variante Delta Plus: "Mucho cuidado"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha vuelto a aparecer en público tras meses en la sombra. La cara más visible durante la pandemia de coronavirus en nuestro país se ha reunido este lunes en Santander con la consejera de Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, y se ha mostrado muy contundente sobre la nueva variante de la COVID-19, la Delta Plus, y ha avisado sobre la retirada de mascarillas en el exterior.

Cataluña fue la primera comunidad en notificar los primeros casos de esta nueva variante hace unos días, pero Simón ha querido dejar claro que ya se conocía desde hace tiempo. Así, la Delta Plus procede de Reino Unido y ahora mismo es la predominante. "El problema es que el incremento de las variantes se ha detectado por la relajación de medidas, muchas de ellas en el Reino Unido, donde hay una gran movilidad global", ha dicho Simón.

Por ello, el virólogo ha pedido prudencia y ha subrayado que "hay que seguirla con mucho cuidado". "En España sabemos que hay algunos casos pero por ahora no está ocupando espacio; veremos qué pasa en las próximas semanas", ha señalado. No obstante, ha matizado que "el punto clave" no es tanto si la variante "es un poquito más o menos transmisible" que otras, sino si con las medidas que se están aplicando y con la vacunación "tenemos suficiente para controlarla o no".

"El objetivo es acercarnos lo más posible a la inmunidad de grupo que no permita que haya grandes brotes, puesto que es imposible la inmunidad total porque todavía hay grupos que no se pueden vacunar y, por tanto, el virus puede seguir circulando. Tenemos que mantener un cierto control sobre la transmisión", ha dicho. Además, Simón considera que se pueden aceptar "cierto número de casos en personas más jóvenes, donde hay un impacto sanitario mucho menor".

Sobre el uso de mascarillas en exteriores

Por otro lado, Simón ha pedido abordar "todos juntos" el uso de las mascarillas en exteriores, independientemente de la distancia interpersonal, al tiempo que ha reiterado su llamamiento a la prudencia en la desescalada porque "no podemos ir demasiado deprisa".

"Tenemos que ser prudentes, hay que ir paso a paso. Se pueden ir relajando las medidas, probablemente mucho más deprisa de lo que hace unos meses podíamos pensar, pero hay que valorar el impacto de cada una de las relajaciones que se hacen. No podemos ir demasiado deprisa", ha reiterado.

Asimismo, ha sostenido que España vive un momento de "cierta inquietud" pues en los últimos días se ha estabilizado o registrado un "pequeño incremento" en los indicadores Covid tras 13 semanas de descensos. "Esto nos hace reflexionar que es el momento adecuado para establecer posibles nuevas medidas que permitan una vida más normal comparado con lo que teníamos previamente", ha recordado.