El emocionante vídeo de un perro y un gato viendo 'El Rey León'

Una de las películas más vistas en la historia de Disney es, sin duda, 'El Rey León'. El filme ha enamorado a niños, adultos, pero parece ser que también a las mascotas.

Un usuario de TikTok ha compartido un vídeo de un perro y un gato pegados a la televisión mientras se muestran contentos y animados. Mientras los personajes cantaban I Just Can’t Wait To Be King (Voy a ser el Rey León), uno de los temas más conocidos de la película, ambas mascotas no despegan la vista de la pantalla, incluso el gato intenta acercarse más.

La película original, estrenada en 1994, recogió tal éxito que se llevó en formato musical a la Gran Vía madrileña, visto ya por más de 5 millones de personas.