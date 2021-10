"Yo he pasado miedo": César Carballo revela cuál ha sido su peor momento durante la pandemia de COVID-19

El director adjunto del Hospital Ramón y Cajal, César Carballo, ha visitado este domingo La Roca para hablar, entre otras cosas, sobre el estado actual de la pandemia por la COVID-19. Una enfermedad que, desde que se diera a conocer en diciembre de 2019 en la región china de Wuhan, ha contagiado a 243 millones de personas y ha acabado con la vida de cerca de cinco, tal y como recoge la Universidad de John Hopkins en su página web.

Pero no solo eso. El urgenciólogo también ha aprovechado su visita para recordar cómo fueron los inicios de una enfermedad que, tal y como ha reconocido en el programa de La Sexta presentado por Nuria Roca, llegó a aterrarle porque no sabía nada sobre la misma. Después de hablar sobre su nueva posición en los medios de comunicación, en la que ha pasado de ser un colaborador de algunos programas a convertirse en tertuliano habitual de los mismos, el médico ha querido volver atrás para centrarse en el origen de la enfermedad.

"Yo he pasado miedo por la COVID"

Después de que Nuria Roca analizara las críticas vertidas contra el médico por su nuevo puesto como tertuliano en varios programas, César Carballo ha reconocido que no tiene ningún tipo de miedo a las mismas. De hecho, reconocen que ya le habían avisado que pasaría algo así: "Esto siempre pasa. Al principio la gente te da la enhorabuena pero, pasados unos meses, comienzas a recibir palos. Esto es normal y esto es así. Pero yo me siento muy arropado".

El médico asegura que no ha pasado miedo con las críticas recibidas: "No tengo miedo, yo he pasado miedo por la COVID". A continuación, César Carballo ha retrocedido hasta la primera ola de la enfermedad, cuando reconocía que pasaba mucho miedo porque no conocían el virus: "Nos decían que las mascarillas quirúrgicas bastaban cuando no era así". Entre otras cosas, el director adjunto del Hospital Ramón y Cajal recuerda ver a los pacientes cómo tosían y saber que los esfuerzos que se estaban haciendo por controlar la enfermedad no eran suficientes.

"Cuando llegaba a casa le decía a mis hijos que no me abrazaran"

Un desconocimiento que le llevó a tener que cambiar por completo su rutina cada vez que llegaba a casa: "Cuando llegaba a casa le decía a mis hijos que no me abrazaran o no me dieran un beso porque no sabía lo que podía haberme traído del trabajo".

A pesar de que reconoce que se duchaba siempre antes de salir del trabajo, y que se bañaban prácticamente en gel hidroalcohólico para evitar la enfermedad, Cesar Carballo recuerda que vio como un gran número de compañeros y compañeras contraían la enfermedad: "Y aún así los compañeros iban cayendo". Por esa misma razón, y dado que vivía con esa incertidumbre a diario, el médico reconoce que lo llegó a pasar muy mal durante aquella primera ola de contagios.