El juez rechaza la petición del PP de excluir el informe que relaciona Kitchen y la caja b

El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha rechazado, oídos el fiscal Anticorrupción y la Abogacía del Estado, la petición del Partido Popular, que reclamó expulsar del procedimiento en el que investiga la contabilidad b de este partido y las donaciones en negro de una veintena de empresarios, el informe elaborado por el inspector de la Policía Nacional, Manuel Morocho, que relacionó esta causa con la operación Kitchen.

El Partido Popular solicitó su exclusión por incorporar "juicios de valor" y mostrar una "inaudita proactividad" porque a su entender, el policía emitió el informe "por propia" iniciativa sin haber sido requerido para ello, por lo que incluso llegó a aconsejar la amonestación del agente al haberse extralimitado en sus funciones.

En su escrito, el juez rechaza la solicitud del PP, sin perjuicio, dice, de que las valoraciones que puedan haberse efectuado y la incorporación de la declaración del comisario Enrique Castaño en el juzgado número 6 que instruye la operación Kitchen, "puedan tenerse por excluidos".

La abogada del Estado: Morocho "hizo lo que debía"

La Abogacía del Estado recalca que el PP falta a la verdad cuando afirma que el inspector redactó un informe que no había solicitado el juez, y niega que contenga valoraciones subjetivas al afirmar que este documento "no presenta ninguna singularidad" respecto a otros dos informes emitidos al respecto con anterioridad, y que no fueron recurridos.

Para la abogada del Estado, "deben rechazarse las críticas y reproches" vertidos por el Partido Popular "a un equipo investigador y en particular a su jefe" Manuel Morocho, cuando "no ha hecho sino lo que debía hacer y como ha venido haciendo, a veces no sin dificultades", rememorando las presiones que sufrió por la policía política durante la operación Kitchen.

No es la primera vez que el PP o dirigentes de este partido intentan socavar el trabajo o la imagen del inspector Morocho. Hasta ocho querellas le presentaron y todas acabaron como esta petición: rechazadas por la justicia.