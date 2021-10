"Estaba saliendo de una depresión grave": la dura confesión de la última expulsada de 'Masterchef'

"Masterchef me ha salvado la vida". La actriz Victoria Abril ha confesado, apenas unos minutos después de ser expulsada de la sexta edición Masterchef Celebrity, que el talent culinario de Televisión Española (TVE) le ha ayudado a salir de una grave depresión que arrastraba desde hace meses. Concretamente desde que nos confinaran en nuestros hogares para hacer frente a la COVID-19, cuando una crisis de identidad se apoderó de ella y le impidió ser como era hasta la fecha.

Después de varias semanas coqueteando con la expulsión, Victoria Abril sabía que su tiempo en el programa había terminado cuando el jurado propuso una prueba de eliminación en la que los aspirantes tendrían que hacer batch cooking. Una técnica, cada vez más extendida, que consiste en preparar a lo largo del fin de semana los platos que se disfrutarán entre el lunes y viernes. Todo ello para seguir una dieta mucho más saludable y evitar tanto ultraprocesados o la comida rápida.

En concreto, el jurado les pidió que prepararan cinco propuestas y que las presentaran bajo una serie de condicionantes que les dificultarían la tarea. Entre otras cosas, los aspirantes tuvieron que realizar los distintos platos a partir de una técnica previamente asignada, evitar un electrodoméstico en concreto e incluir pipas. Una serie de obstáculos que acabaron con Victoria Abril, quien no convencía a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nájera: "Me parece un mal trabajo".

Después de ser expulsada, la actriz le explicaba a Pepe Rodríguez que estaba agotada del concurso: "Me esperaba mi salida porque estoy muy cansada, agotada, y mentalmente también. Ya era hasta incapaz de coger todos los ingredientes. Lo que no me esperaba es que MasterChef fuese tan duro y mira que tengo costumbre de trabajar desde los catorce años". Y es que, tal y como reconoce Abril, estas siete últimas semanas han sido tan duras para ella como los últimos 50 años sobre el escenario.

Victoria Abril habla sobre sus problemas de salud mental

Sin embargo, la actriz no le guarda rencor al programa. Todo lo contrario. Después de hablar sobre el cansancio acumulado a raíz del programa, Victoria Abril ha reconocido que Masterchef le ha salvado la vida: "Yo salía de una depresión y una crisis existencial grave tras la COVID. Estaba recomponiéndome en mi casita de Málaga con mi cocina hasta que entonces llegasteis vosotros y me dije a mí misma que podría estar bien".

Por esa misma razón, y a pesar de que estas semanas han sido muy duras para ella, la actriz reconoce que su paso por Masterchef ha sido sanador. Por lo tanto, Victoria Abril se marcha del programa y deja su sitio a Miki Nadal, quien recupera su plaza en el concurso tras imponerse en la repesca al resto de aspirantes.