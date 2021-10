"Deberían probarlo en casa; es un horror": Samantha Hudson vuelve a 'Masterchef' con un menú para el recuerdo

Samantha Hudson ha vuelto a Masterchef Celebrity 6 por un día. Varias semanas después de ser eliminada por un plato que, bajo el punto de vista del jurado, tenía todos los defectos que podía tener, la artista ha vuelto al talent gastronómico de Televisión Española (TVE) en busca de una segunda oportunidad. A pesar de que no ha logrado su objetivo, y que se ha marchado por la misma puerta por la que entraba minutos atrás, Hudson ha conseguido dejar un nuevo momento para el recuerdo.

En esta ocasión, los concursantes que aspiraban a volver al concurso tenían que hacer batch cooking como el resto de compañeros y compañeras que continuaban en Masterchef. Una técnica, cada vez más extendida, que consiste en preparar a lo largo del fin de semana los platos que se disfrutarán entre el lunes y viernes. Todo ello para seguir una dieta mucho más saludable y evitar tanto ultraprocesados o la comida rápida.

"Es un palizón pero con gusto": así es el nuevo menú de Samantha Hudson en Masterchef

Una prueba que ha supuesto la eliminación de Victoria Abril y el retorno de Miki Nadal, uno de los grandes favoritos de los seguidores y seguidoras del programa de Televisión Española. A lo largo de esta prueba volvimos a ver a todos los concursantes que habían sido eliminados en galas anteriores. Desde el propio Miki Nadal o Yotuel hasta una Samantha Hudson que se presentaba frente al jurado con una bandeja de aluminio que le recordaba a las de la cárcel: "No sé por qué no tengo bandeja de madera, así que he puesto esta que es como de carcelaria porque siempre he querido tener un novio expresidiario".

Después de explicar las razones por las que había escogido esta bandeja, la artista presentaba su menú Mil preparations BDSM, que había sido bautizado de esta manera porque es un palizón pero con gusto. Un menú que activaba las alertas del jurado de Televisión Española, quien tenía claro desde el primer momento que el menú de Samantha Hudson no le permitiría volver al concurso: "Tenemos ese microtaco de merluza machacada con cuatro verduritas, unos garbanzos atomatados y esto, que no sabría decirte lo que es".

"Me cuesta muchísimo probar tus platos"

Después de probar los distintos platos, Jordi Cruz aseguraba que eran un horror. Una opinión compartida por su compañera Samantha Vallejo-Nájera, quien confesaba delante de las cámaras que le costaba demasiado probar los platos de su tocaya: "Me cuesta muchísimo probar tus platos, los haces sin ganas. Tiene que haber un poco de amor, de intención. ¿Dónde está tu baja temperatura?".

A pesar de ello, Samantha Hudson no perdía la sonrisa y las ganas de pasárselo bien. De hecho, acababa bromeando con el jurado con el hecho de que ese expresidiario que buscaba comería mejor en la cárcel que en la casa de la artista.