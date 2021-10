"¿Es verdad que le regalaste eso?": Ana Mena recuerda el curioso regalo que le hizo a un chico que le gustaba

¿Qué le regalarías a la persona que te gusta? Mientras que los más clásicos recurrirían al típico ramo de flores o a los bombones de toda la vida, otros buscarían regalos de distinta índole como pueden ser unas entradas para disfrutar de cualquier espectáculo, un libro o una reserva en un restaurante. También los hay más originales, como la artista Ana Mena, quien ha revelado en El Hormiguero el curioso regalo que le hizo a un chico que le gustaba.

Todo ello por culpa de un Pablo Motos que le preguntaba por una caja de verduras de lo más especial, destapando así uno de los recuerdos de la adolescencia de la artista malagueña. Después de que Ana Mena le preguntara cómo sabía eso, la cantante se dispuso a contar la historia de cómo le acabó enviando un surtido de verduras desde Estepona hasta Italia al chico que le gustaba: "Lo he hecho una vez solo".

"Es un hobby que comparto con mi padre"

Para comprender por qué Ana Mena acabó enviándole un surtido de verduras al chico que le gustaba hay que saber que la horticultura es una de sus grandes aficiones. A pesar de que no dispone del tiempo que le gustaría para cuidar de su propio huerto, la cantante malagueña reconoce que siempre ayuda a su padre el suyo cada vez que se pasa por el pueblo: "Es un hobby que comparto con mi padre, que es lo que más quiero en el mundo entero".

La cantante reconoce que el huerto es su punto de paz. A pesar de que no sabe demasiado sobre el mismo, reconoce que va siempre que puede y que ayuda en lo que hace falta: "Mi padre entiende del campo y yo estoy allí". De hecho, tal es su pasión por la horticultura que reconoce que había pensado traerle otra caja de verduras al presentador del programa: "Quería traerte una caja, pero todavía no están".

"Al final le tienes mucho cariño a todo lo que sale de tu huerto"

Después de hablar sobre su pasión por la horticultura, el presentador y la entrevistada han retomado la historia del regalo. Tras preguntarle nuevamente qué le había regalado al chico que le gustaba, Ana Mena ha recordado que le hizo un surtido de verduras: "Al final le tienes mucho cariño a todo lo que sale de tu huerto". Una caja de verduras que no se fue al pueblo de al lado, sino que viajó hasta Italia: "La caja viajó en correo exprés urgente hasta Italia".

Tal y como explica la artista malagueña, el hecho de ver cómo crecen las verduras le transmiten mucha ternura. Por esa misma razón, la joven decidió enviarle un lote de las mismas para demostrarle todo su amor: ""Si a mí me llegara a casa una caja de verduras de alguien que me gusta... ¡Yo me caso! A mí me fliparía que me lo hiciera".