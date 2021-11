YouTube nació en febrero de 2005 como una plataforma diseñada para compartir vídeos de todo tipo. Una página web que comenzó a ganar presencia en Internet hasta el punto de llamar la atención de Google, quien pagó 1.650 millones de dólares para hacerse con la misma. Desde entonces ya han pasado más de 15 años, en los que ha tenido que reinventarse constantemente para mantener el pulso ante otras plataformas como Vimeo en el pasado y Twitch en la actualidad.

En esta ocasión, la compañía ha anunciado a través de su blog corporativo una novedad mediante la que aspiran a acabar con el odio dentro de la plataforma. Después de anunciar múltiples cambios en la sección de comentarios, la empresa ha decidido ocultar el número de dislikes que tiene cada video. Tras varios años puntuando los vídeos a través de un sistema de estrellas, los responsables de la plataforma decidían añadir los botones de 'Me gusta' y 'No me gusta'.

La decisión de YouTube para acabar con el hate

A pesar de que llegaron a la plataforma con la intención de que los creadores de contenido pudieran evaluar de una forma mucho más práctica la acogida que había tenido el vídeo en la comunidad, el botón dislike se convirtió en una herramienta de odio sin precedentes. Algo que vivieron en sus carnes artistas como Justin Bieber o Rebecca Black, quienes colaron sus videoclips en lo más alto de su lista de vídeos con mayor número de 'No me gusta' de la plataforma.

También la propia YouTube, quien cuenta en su haber con el vídeo de YouTube con más dislikes de la historia. Dado que el número de 'No me gusta' que tiene un vídeo es uno de los factores que lleva al usuario a consumir un tipo de contenido o no, la plataforma ha decidido dejar de mostrar el número de votos negativos del vídeo. A pesar de que el creador de contenido podrá seguir consultando el apoyo que tienen sus vídeos, el público general dejará de ver el número de dislikes.

El experimento que ha cambiado las reglas del juego

Esta decisión llega varios meses después de que la compañía pusiera en marcha un experimento para comprobar si determinados cambios en la plataforma podrían ayudarles a proteger mejor a sus creadores frente al acoso y reducir los ataques orquestados contra los mismos.

Tras varias semanas de experimento, YouTube llegó a la conclusión de que ocultar el número de dislikes ayudaba a reducir el odio contra los creadores de contenido: "Detectamos una disminución del uso de dicho botón con la intención de atacar a un creador". Por esa misma razón, y después de extraer estas conclusiones, la compañía comenzará a ocultar el número de dislikes que tienen los vídeos: "Somos conscientes de que quizás no todos los usuarios estéis de acuerdo con esta medida, pero creemos que beneficia a la plataforma en su conjunto".