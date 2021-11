Morata: "En la Eurocopa había días que me levantaba sin ganas de nada"

Álvaro Morata es una de las principales novedades de la última lista de Luis Enrique para disputar los encuentros ante Grecia y Suecia. El delantero se perdió los últimos partidos de España por lesión, pero ya está de vuelta para ser importante. No ha sido un camino fácil para Morata, que admite que le está costando el regreso. "Antes de la lesión me encontraba bien y me ha costado volver".

En una entrevista con El País, el delantero ha repasado su estado actual, además de lo que ha sufrido en los meses pasados, especialmente durante la Eurocopa, en la que fue duramente criticado. "No hay nadie perfecto, no somos máquinas, sé lo que se me exige aquí. Todo lo que sean críticas desde el respeto o que me piten no me puede enfadar, aunque me moleste, pero hay cosas en las que hay que avanzar, como es el odio que se muestra", sostiene Morata.

El torneo europeo disputado el pasado verano fue un reto para el de la Juventus, que tuvo que soportar complicados momentos. "Había veces que me levantaba en la habitación y no tenía ganas de nada. Hasta que bajaba al desayuno y veía a mis compañeros o hablaba con mi mujer por teléfono y recuperaba las ganas de todo", afirma el ariete español, que dice no ser blando de cabeza. "Yo me considero un privilegiado porque he visto muchos jugadores mejores que yo y al final yo he llegado a base de trabajo y de superar malos momentos. Por eso lo de la mentalidad blanda no lo comparto, he tenido muchos momentos en los que he sido el último y al final he hecho mi trayectoria".

Comparándose consigo mismo, Morata ha dado valor a los jóvenes talentos de España, que se abren paso entre los veteranos con un gran talante. "Lo de ahora es alucinante, cuando yo tenía 17 años me costaba una barbaridad entrenar con el primer equipo. Pero ahora ves a Pedri o a Gavi y parece que tienen 32 años, es una cosa de locos", dice Morata, que cuenta además una conversación que ha tenido recientemente con Gavi. "Le he preguntado que dónde vivía y me ha dicho que en La Masia porque acaba de cumplir los 17, ¡la madre que me parió, le saco más de diez años!".