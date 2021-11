Calderón: "La lesión de Durant hizo que perdiese lo que podría haber sido mi anillo"

Como cada jueves, José Manuel Calderón se pasó por SER Deportivos para repasar la actualidad del baloncesto mundial, con especial atención a la NBA, que ya lleva casi un mes de competición.

La leyenda del baloncesto español se ha mojado sobre distintos temas: los Warriors, Ricky Rubio, Kevin Durant, el trash talking...

¿Qué va a ser de estos Golden State Warriors cuando recuperen a Klay Thompson? ¿Cómo se para a Curry?

Están a un nivel increíble, apetece verlos jugar. A ver cómo viene Klay, lo lógico es que mejoren. Curry ya era una metralleta, se cuida mucho, está muy rápido y a un nivelazo, no hay manera de pararlo. Hay que intentar que falle más de lo normal, sabes que va a hacer puntos. Mete 50, pero es que no es chupón. Impresiona su facilidad, su tiro es automático, le sale con una naturalidad que a otros nos cuesta.

Los Clippers han ganado cinco seguidos, ¿cómo de importante es Paul George?

Está jugando muy bien, pero también Reggie Jackson está muy bien, y Nicolas Batum es el pegamento que les está haciendo muchas cosas. Tienen gente joven sumando como Zubac, Mann... Han conseguido jugar en equipo y cuando vuelva Kawhi Leonard serán difíciles de ganar.

También ha vuelto Ibaka... ¿Qué recuerdas de su primera vez en la selección?

Va cogiendo minutos y ojalá cada vez sean más y veamos a un Ibaka con rol importante y sumando cuando coja el ritmo perfecto. Físicamente es increíble, él trabajaba siempre, incluso en los días libres, no hay secreto, no hace más que trabajar.

Y Ricky Rubio también se está saliendo...

Fue increíble, la gente alucinaba. Todos salían del pabellón hablando de él. Está al nivel del mejor Ricky que hemos visto en mucho tiempo. Mentalmente y físicamente está cómodo y se le nota en la cancha, sonríe mucho.

Tu mejor anotación fueron 30 puntos, ¿qué recuerdas de esa noche?

Te sientes invencible, el balón va dentro hagas lo que hagas y es una sensación buenísima. Ojalá supieras el secreto para hacerlo todas las noches.

¿Qué te pareció el incidente entre Jokic y Morris?

Es una jugada rara, por el momento de la temporada, por ver así a Jokic. Él no suele reaccionar así y te extraña que sea solo por un incidente. Ellos saben lo que realmente pasó. Ha sido divertido el pique con los hermanos, los Jokic ya son famosos.

¿Cuánto de verdad hay en el trash talking? ¿Hay quien pierde los nervios?

Hay mucho, todo el mundo tiene el ego muy alto, y hay quien se motiva con eso, o desmotiva al rival. Para mí siempre ha sido algo divertido. El más pesado con eso ha sido Nate Robinson. Me hablaba muchísimo y yo me reía, yo pasaba y me divertía. Hay algunos que son demasiado y les tienes que decir que paren porque te dan dolor de cabeza, alguno es muy pesado.

Tú tuviste un roce con Kevin Durant... ¿cómo es tenerle delante y defenderle? ¿Cómo recuerdas esa jugada?

Es muy difícil, es el más completo, es muy alto. Parece que siempre está solo, si falla es porque él falla, no porque tú le hagas fallar. Es el jugador más complicado de parar. Hay momentos en los que tienes que enfrentarte, da igual el rival, era un momento importante y había que luchar para que le pitaran la segunda técnica.

¿Algún otro recuerdo con Durant?

Él se lesiona y hace que yo no vaya a los Warriors cuando ya lo tenía firmado, es un recuerdo regular porque podría haber sido mi anillo. Pero su lesión hizo que tuvieran que fichar un jugador más alto.

¿Cuál es el equipo y jugador más divertido actualmente?

Me está gustando DeRozan en Chicago, disfruto mucho con él. También me gusta Cleveland con Ricky. También me sorprendió LaMelo Ball, me gusta verlo jugar y tiene alegría en el campo.