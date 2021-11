Lukashenko amenaza con cortar el tránsito de gas a la Unión Europea en caso de nuevas sanciones

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha amenazado este jueves con cortar el tránsito de gas hacia los países de la Unión Europea (UE) en caso de que el bloque anuncie nuevas sanciones, al tiempo que ha ordenado supervisar los "movimientos de tropas" de la OTAN y Polonia en la frontera.

"Proporcionamos calefacción a Europa y aún así nos amenazan con cerrar la frontera. ¿Y si cerramos el paso de gas natural?", se ha preguntado el mandatario, quien ha recomendado a las autoridades de Polonia, Lituania "y otros tontos" que " piensen antes de hablar".

"El Ministerio de Exteriores debe advertir a todos en Europa. Si aplican nuevas sanciones contra nosotros, debemos responder", ha manifestado Lukashenko. "Han empezado a asustarnos con el quinto paquete (de sanciones)", ha dicho, antes de pedir al primer ministro, Roman Golovchenko, que "no se perdone nada" al bloque.

Asimismo, ha destacado durante una reunión que "el Ministerio de Defensa, el Comité de Seguridad del Estado (KGB) y las fuerzas fronterizas deben controlar el movimiento de tropas de la OTAN y Polonia", según ha recogido la agencia bielorrusa de noticias BelTA. Así, ha resaltado que en la zona hay ya desplegados 15.000 militares, carros de combate y vehículos blindados, al tiempo que ha denunciado que este despliegue ha sido llevado a cabo "de forma insolente" y "sin avisar a nadie".

El mandatario ha ordenado además prestar una atención especial a la entrega de ayuda a los refugiados que se encuentran en la frontera y ha advertido de que se han registrado intentos de introducir armas y municiones en algunos campamentos para provocar un conflicto.

El Ministerio de Defensa de Bielorrusia ordenó el miércoles aumentar su defensa aérea en la zona occidental del país ante el aumento de la tensión con Polonia. Así, dijo que la Fuerza Aérea ha aumentado su despliegue "tanto en el oeste como en el noroeste".

Lukashenko pidió a Putin que bombarderos nucleares vigilen la frontera con UE

El presidente bielorruso admitió hoy haber solicitado al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, ayuda para vigilar la frontera con la Unión Europea (UE), adonde Moscú envió bombarderos estratégicos. "¡Que chillen! Sí, son bombarderos capaces de portar armas nucleares. Pero no tenemos otra salida. Debemos ver qué es lo que hacen más allá de nuestras fronteras", dijo Lukashenko durante una reunión del Gobierno.

Lukashenko pidió a Putin que se sumara al control de la frontera de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia tras el estallido el lunes de una crisis migratoria en la frontera con Polonia, donde miles de inmigrantes de Oriente Medio quieren cruzar a la UE.

"Enviaron bombarderos estratégicos escoltados por nuestros cazas. Debemos supervisar continuamente la situación en la frontera", subrayó. Explicó que los aviones sobrevolarán la frontera con Polonia, los países bálticos, todos los miembros de la OTAN y también Ucrania.

"Es lo que hemos acordado con los rusos. Con nosotros no valen las bromas. La situación allí es seria. Lo principal es que se han saltado lo acordado. No sabemos lo que quieren", destacó. El Ministerio de Defensa de Rusia divulgó hoy imágenes del vuelo de dos bombarderos Tu-160, aunque precisó que dicha patrulla no va dirigida "contra terceros países".

"La duración del vuelo fueron 4 horas y 36 minutos. Durante ese tiempo los bombarderos recorrieron más de 3.000 kilómetros", señala la nota castrense. El miércoles otros dos bombarderos rusos Tu-22M3 también sobrevolaron territorio bielorruso, tras lo que Minsk informó de que dichas patrullas serán a partir de ahora regulares "ante la situación creada tanto en aire como en tierra".

Moscú, que prolongó esta semana 25 años la presencia de sus militares en territorio bielorruso, apoya a Minsk en su enfrentamiento con Polonia y el resto de la UE.

Lukashenko también ordenó hoy al Ministerio de Defensa, al KGB y a las tropas fronterizas que garanticen" el control sobre el movimiento de tropas de la OTAN y de Polonia". "Se ve que ya hay 15.000 militares, tanques, vehículos blindados, helicópteros que vuelan junto a aviones. Fueron desplegados en la frontera y, más aún, sin avisar a nadie aunque están obligados a hacerlo", denunció.

Aseguró que Bielorrusia debe "tener planes de contraataque (para) que no nos monten una guerrita en la frontera y no estemos preparados para ello", dijo. Ante las inminentes sanciones europeas, el autócrata bielorruso amenazó a Bruselas con cerrar la llave del gas ruso con destino a Europa y bloquear el tránsito comercial.