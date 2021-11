Diciembre: mes clave para la renovación del Consejo General del Poder Judicial

El próximo 4 de diciembre el máximo órgano de gobierno de los jueces cumplirá tres años en funciones. Tratándose de un acuerdo que ha descarrilado en tantas ocasiones, nadie quiere dar nada por cerrado, pero tanto desde el Gobierno como desde el PP ven factible llegar a un acuerdo para renovar el CGPJ antes de que finalice el año.

El Gobierno necesita renovar el el CGPJ si quiere un Constitucional de mayoría 'progresista' a partir del mes de junio. Será entonces cuando finalice el mandato de otros cuatro magistrados del Alto Tribunal. Dos de ellos entrarán a propuesta del Gobierno, lo que equilibrará el reparto de tendencias, que ahora es de mayoría conservadora. Los otros dos los debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial. El problema para el Gobierno es que la reforma que aprobó para que el CGPJ no pueda hacer nombramientos estando en funciones, también impide que el órgano de gobierno de los jueces nombre a los dos magistrados del TC que tiene asignados.

Esta circunstancia acerca la posibilidad de desbloqueo después de tres años de negociaciones frustradas ya que convierte en posibles cesiones que hasta ahora eran impensables.

En este contexto, desde Génova aseguran que no contemplan ningún otro escenario que dejar fuera de la lista de nuevos vocales al juez De Prada, el ex magistrado de caso Gürtel. El veto del PP a este nombre hizo descarrilar la anterior negociación para renovar el CGPJ pero ahora, en el PP se muestran convencidos de que el Gobierno cederá. Desde el ejecutivo no confirman que estén dispuesto a aceptar el veto del PP aunque tampoco se afanan en defender lo contrario. Algo que sí hacen fuentes de Unidas Podemos que aseguran que "tras lo de Arnaldo, dejar fuera a De Prada es más difícil que nunca".

Presiones europeas

Para los populares la agenda europea puede jugar también un papel. El 2 de diciembre, la Justicia europea dará a conocer el primer dictamen sobre los recursos que Hungría y Polonia plantearon contra la nueva normativa que condiciona el desembolso de fondos comunitarios al respecto del Estado de Derecho. Y ese mismo mes se celebrará además una nueva reunión del Consejo Europeo donde, según fuentes comunitarias, es previsible que se tenga algún pronunciamiento sobre la independencia judicial y los procesos pendientes. Para el PP este asunto puede servir de elemento de presión al Gobierno para tratar de cerrar un acuerdo.

Europa en ningún caso compara el sistema español con el de Polonia ni tampoco se plantea condicionar la llegada de los fondos a España por la situación del CGPJ. Eso sí, Para Bruselas España debe resolver la renovación de los órganos cuanto antes y con el mayor de los acuerdos. Tener el frente español solucionado facilitaría una posición fuerte frente a Polonia y Hungría.