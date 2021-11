Anuncio de la Lotería de Navidad 2021: así es la cadena de los décimos misteriosos

El anuncio del Sorteo Extraordinario de Navidad de Loterías y Apuestas del Estado es, sin duda alguna, uno de los símbolos de la Navidad. A pesar de que queda algo más de un mes para la celebración de estas fiestas, este spot marca el inicio de esa época del año en la que el turrón y los polvorones vuelven a las despensas. Un anuncio que, a pesar de toda la simbología que tiene detrás, nos recuerda la proximidad de un sorteo extraordinario que se celebrará el próximo 22 de diciembre y en el que se repartirán 2.408 millones de euros en premios.

Como viene siendo habitual, el Gordo de la Navidad estará dotado con 400.000 euros al décimo ganador. Un premio que se reducirá hasta los 125.000 euros para quienes obtengan el segundo premio y 50.000 para quienes se hayan llevado el tercer premio en importancia. ¿Cuál será el número que esconda el primer premio? El Gordo del año pasado fue el 72.897. Un número que repartió millones por toda España. Desde Punta Umbría (Huelva) hasta Reus (Tarragona) pasando por otras regiones como Boñar (León), O Grove (Pontevedra) o Bilbao.

Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2021

Después de hablar sobre las novedades del sorteo que se celebrará el próximo 22 de diciembre, entre las que destaca la posibilidad de cobrar premios de hasta 2.000 euros a través de Bizum, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, ha dado paso al siempre esperado anuncio de la Lotería. Un anuncio que comienza con un hombre consultando el correo que le ha llegado al buzón hasta que se encuentra con un sobre con un décimo del sorteo extraordinario de la Navidad en su interior.

Tras abrir este sobre, el hombre descubre que se trata de la iniciativa de un vecino del pueblo que ha decidido ir repartiendo décimos para que, en caso de que toquen, puedan celebrarlo todos juntos: "Queridos vecinos, he pensado que si toca este número nada me haría más ilusión que celebrarlo con la gente que aprecio, feliz navidad". Una campaña que emociona a la pareja que recibe el boleto, quien decide compartir otro con la frutera del pueblo.

De esta manera inician una cadena mediante la que todos los habitantes del pueblo reciben su propio número. Desde el farmacéutico hasta los responsables del teatro. Una cadena que llama la atención de los medios de comunicación, quien habla del fenómeno como la cadena de los décimos misteriosos que inunda el pueblo. Un décimo que acaba tocando en el pueblo y provocando el éxtasis general: "Compartimos la suerte con quien compartimos la vida".

Así fue el anuncio de la Lotería de Navidad 2020

Bajo el lema El sorteo que nos une, Loterías y Apuestas del estado hizo el año pasado una retrospectiva en la historia de su décimo y su significado. Todo ello a través de una serie de historias personales que desembocaban en la todavía presente pandemia. Desde un padre que le regala un décimo a su hijo antes de marcharse de casa hasta una pareja que compra una participación con la ilusión de que toque o un hombre que trabaja en el extranjero que recibe uno de estos boletos.

Una serie de sucesos que nos llevan hasta la situación actual, en el que una joven se encuentra un sobre al entrar en casa. En su interior, un décimo de su vecina, quien quiere agradecerle su ayuda durante los meses de pandemia: "Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo, pero gracias a ti no me he sentido sola".