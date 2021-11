Desde Montserrat Caballé a Justino: estos han sido los anuncios de la Lotería de Navidad de los últimos años

Loterías y Apuestas del Estado ha publicado este jueves el anuncio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2021. Un evento muy esperado por muchos mediante el que la compañía recuerda a la sociedad española la proximidad del sorteo en el que se repartirán 2.408 millones de euros en premios a través de historias que llegan al corazón. En esta ocasión, los responsables del anuncio han contado la historia de la cadena de los décimos misteriosos. Un anuncio que comienza con un hombre consultando el correo que le ha llegado al buzón hasta que se encuentra con un sobre con un décimo del sorteo extraordinario de la Navidad en su interior.

Tras abrir este sobre, el hombre descubre que se trata de la iniciativa de un vecino del pueblo que ha decidido ir repartiendo décimos para que, en caso de que toquen, puedan celebrarlo todos juntos: "Queridos vecinos, he pensado que si toca este número nada me haría más ilusión que celebrarlo con la gente que aprecio, feliz navidad". Una campaña que emociona a la pareja que recibe el boleto, quien decide compartir otro con la frutera del pueblo.

De esta manera inician una cadena mediante la que todos los habitantes del pueblo reciben su propio número. Desde el farmacéutico hasta los responsables del teatro. Una cadena que llama la atención de los medios de comunicación, quien habla del fenómeno como la cadena de los décimos misteriosos que inunda el pueblo. Un décimo que acaba tocando en el pueblo y provocando el éxtasis general: "Compartimos la suerte con quien compartimos la vida". ¿Recuerdas los anuncios de años anteriores?

Anuncio de la Lotería de Navidad 2020

Bajo el lema El sorteo que nos une, Loterías y Apuestas del estado hace una retrospectiva en la historia de su décimo y su significado. Todo ello a través de una serie de historias personales que desembocan en la actual pandemia. Desde un padre que le regala un décimo a su hijo antes de marcharse de casa hasta una pareja que compra una participación con la ilusión de que toque o un hombre que trabaja en el extranjero que recibe uno de estos boletos.

Una serie de sucesos que nos llevan hasta la situación actual, en el que una joven se encuentra un sobre al entrar en casa. En su interior, un décimo de su vecina, quien quiere agradecerle su ayuda durante los meses de pandemia: "Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo, pero gracias a ti no me he sentido sola".

Anuncio de la Lotería de Navidad 2019

El año pasado, Loterías y Apuestas del Estado compartía una serie de cuatros anuncios bajo el lema 'Cuando compartes un décimo compartes mucho más'. Cuatro situaciones, protagonizadas por personas anónimas, en las que los que los responsables enfrentamos a distintas realidades. En el primero de ellos, exnuera y exsuegro comparten una emotiva conversación mediante la que recuerdan el pasado. Una conversación que termina con el hombre ofreciéndole un décimo de la lotería, como venía siendo habitual: "Aunque ya no seas la mujer de mi hijo para mí sigues siendo parte de la familia".

En el segundo, Emilio decide pasar su primer día como jubilado en su empresa. Es entonces cuando Gloria, su hija, entra en escena, y le recuerda que ya no tiene que volver a trabajar puesto que ella está al frente de la empresa y lo tiene controlado. De hecho, y con el objetivo de demostrarlo, Gloria le explica que ya tiene el número de Lotería para los empleados. Un número que coincide con la fecha en la que inauguró la empresa, "hace ya 40 años".

En el tercero, Ramón reconoce que le cuesta aceptar a José, la actual pareja de su hija. Tanto es así que se resiste a regalarle uno de los décimos que ha comprado para sus hijos. Sin embargo, cuando el joven se presenta con un décimo y un vino para sus suegros todo cambia.

En el cuarto y último, el celador Víctor decide compartir su décimo con Carmen, una paciente que no quiere comprar la Lotería porque no tiene mucha esperanza de recuperarse. En cuanto recibe el décimo, Carmen le explica al celador que le encantaría viajar en Japón. Por lo tanto, y gracias al décimo de la lotería, la protagonista de la historia logra ser un poco más optimista y pensar en el futuro.

Anuncio de la Lotería de Navidad 2018

Un año antes, en 2018, el anuncio de la Lotería de Navidad giraba en torno a un vecino que ganaba el Gordo pero que no podía disfrutar del mismo porque, al día siguiente, se volvía a despertar horas antes del famoso sorteo. Un anuncio, que recordaba a la película El día de la marmota, en la que el protagonista del anuncio quedaba atrapado en el día del sorteo hasta que cambia de actitud y decide compartir su suerte.

Anuncio de la Lotería de Navidad 2017

Dirigido por Alejandro Amenabar, este anuncio se centraba en la historia de Danielle, una joven extraterrestre que llega a Madrid por Navidad, donde conoce a Daniel. Después de vivir una tarde de ensueño, el protagonista de la historia le pide a la extraterrestre que pase las navidades junto a él. Sin embargo, un día caminando por la capital española, Danielle se pierde y no es capaz de volver a casa. No es hasta el día del Gordo, cuando Daniel ha perdido cualquier esperanza por encontrarla, cuando la vuelve a ver.

Anuncio de la Lotería de Navidad 2016

El anuncio de la Lotería de Navidad 2016 nos presentaba a Carmina, una jubilada que escucha su número en la tele y piensa que le ha tocado la Lotería. Sin embargo, es el 21 de diciembre, un día antes del famoso sorteo. No obstante, el pueblo entero se une para mantener viva su ilusión: "Una demostración de que la verdadera alegría de ganar está en compartirlo con los tuyos".

Anuncio de la Lotería de Navidad 2015

Justino es guardia de seguridad en una fábrica de maniquís que, al trabajar en el turno de noche, nunca coincide con sus compañeros de trabajo. Debido a ello, se olvida de comprar el décimo de la lotería de su empresa, que termina tocando el 22 de diciembre. No obstante, sus compañeros, que no se olvidan de él gracias a su trabajo con los maniquíes, le regalan uno de los décimos. Un anuncio que seguía el camino marcado por el del año anterior.

Anuncio de la Lotería de Navidad 2014

En 2014, Lotería y Apuestas del Estado apostaba por una historia que comienza con un vecino que no se atreve a bajar a su bar de toda la vida a felicitar a los ganadores del Gordo. Todo ello puesto que, por primera vez, no ha comprado ni un décimo. Gracias a la insistencia de su mujer, Antonio decide bajar al bar y se pide un café. Es entonces cuando Manuel, quien regenta el bar, le dice que el café que se ha pedido cuesta 21 euros. Contrariado, le pregunta que cómo le pide ese dinero por un café y es entonces cuando Antonio le da un sobre y le dice que el café cuesta un euro, como siempre y que el billete del Gordo cuesta 20.

Anuncio de la Lotería de Navidad 2013

Uno de los anuncios más polémicos de los últimos años. Con el objetivo de crear la nueva canción de la Navidad, los promotores del anuncio apostaron por Marta Sánchez, David Bustamante, Niña Pastori, Raphael y Montserrat Caballé para crear una canción que el espectador asociara a esta fecha. Sin embargo, la estética no convenció a los amantes de este tipo de anuncios, quienes llegaron a asegurar que era demasiado tétrico como para estar relacionado con la Navidad.

Anuncio de la Lotería de Navidad 2012

En 2012 se decantaron por un cuento navideño titulado La fábrica de sueños. Un spot, de dos minutos de duración, que nos muestra a una serie de duendes que extraen los sueños de cada persona que juega a la Lotería de Navidad con el objetivo de que todos ellos se hagan realidad. Todo ello a través de un décimo, que puede otorgar hasta 400.000 euros para el vencedor o vencedora.

Anuncio de la Lotería de Navidad 2011

En esta ocasión, Loterías y Apuestas del Estado nos cuenta la historia de un grupo de niños y niñas que se escapan de sus casas para recolectar los sueños de aquellas personas que juegan a la Lotería. Un anuncio, similar al que se emitiría un año más tarde, mediante el que los organizadores del sorteo nos recordaban que los sueños de la sociedad española hacían realidad el sorteo de Navidad.

Después de ver cada uno de ellos, ha llegado la hora de que te decantes por uno. ¿Cuál es tu favorito?