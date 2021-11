"Me dejó porque le pegué la COVID-19": la confesión de una comensal de 'First Dates' sobre su última relación

Desde que se estrenara en abril de 2016, el restaurante de First Dates ha recibido la visita de todo tipo de comensales. Mientras que algunos han pasado a la historia del programa por su forma de encarar la cita a ciegas, o simplemente por su habilidad para dejar plantada a su pareja, otros lo han hecho por contar anécdotas cuanto menos surrealistas. Una de ellas has ido Sandra, quien ha asombrado a su cita explicándole que su ex decidió romper con ella porque le pegó la COVID-19.

Sandra llegaba al restaurante dirigido por Carlos Sobera reconociendo que es una mujer muy exigente. Después de que Lidia Torrens le preguntara qué es lo que buscaba en un hombre, la joven de Almoradí (Alicante) explicaba que buscaba a alguien que tuviera carné de conducir y coche propio para que pudieran verse. También que no tuviera hijos, ya que le echaba para atrás, que fuera más alto que ella y que fuera moreno.

"¿Cuánto duraste con tu ex?": Sandra cuenta cómo fue la relación con su última pareja

Pero no solo eso. La joven de 22 años también buscaba a un chico que no hubiera puesto los cuernos con anterioridad y que no le gustaran las fiestas. Sin embargo, Cupido no debió apuntar bien porque, instantes después de pedir a alguien al que no le gustara la fiesta, José se presentaba como un auténtico fiestero que, además, había sido infiel a su pareja en alguna ocasión: "Me encanta la fiesta, pero siempre tengo que ir de reservado".

Tras las pertinentes presentaciones, Sandra y José se sentaban a cenar en una de las mesas del restaurante de First Dates. Tras conocerse un poco mejor, José le preguntó a su cita por su última relación: "¿Cuánto duraste con tu ex?". Fue entonces cuando Sandra le explicó que tan solo duró dos meses como consecuencia de la COVID-19. Pero no por la distancia ni por el desgaste, sino porque contrajo la enfermedad y se la acabó contagiando a la que fuera su pareja.

"Estábamos juntos y se lo pegué"

A continuación, la comensal explicaba frente a las cámaras del programa que estaba con su pareja en casa cuando pilló la COVID-19. Por esa misma razón, y dado que ambos compartieron espacio mientras Sandra se contagió por el nuevo brote de coronavirus, la que fuera su pareja también acabó contagiándose: "Estábamos juntos y se lo pegué". La comensal recuerda que ese fue el inicio del fin de su relación, ya que el que fuera su novio decidió cortar con ella porque tuvo que dejar el trabajo.

Sandra ha explicado que la que fuera su pareja le echó la bronca por no poder ir a trabajar. Una serie de acusaciones que acabaron con una relación que tan solo duró dos meses, pero que sigue recordando con claridad. No obstante, y después de que hayan pasado varios meses desde aquel suceso, Sandra vuelve a tener ganas de comenzar una nueva relación.