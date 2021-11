Almeida, sobre la ausencia de Piqué en la presentación de la Copa Davis: "Podemos imaginar por qué es..."

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha hablado sobre la ausencia de Gerard Piqué, jugador del Barcelona y presidente de la empresa organizadora de la Copa Davis, en la presentación de dicho torneo en el Palacio de Cristal de la Arganzuela. "No nos ha mandado Piqué ningún mensaje diciendo por qué no venía, pero podemos imaginar por qué es", ha bromeado a los microfonos de la Cadena SER.

El central del Barça anunció recientemente que no estaría en la presentación de la Copa Davis, torneo que reunirá a las dieciocho mejores selecciones internacionales en Madrid. De hecho, el propio jugador azulgrana reconocía este lunes en el Twitch de Ibai que tuvo que cancelar su visita a 'El Hormiguero' de Antena 3. "Cancelé la entrevista porque me dio la gana cancelarla, porque al final hay unas normas que ha puesto Xavi y que si quieres viajar pues tenías que decirle y comentarle y preferí no comentárselo y cancelar la entrevista porque no me apetecía tener que pedirle permiso ni mucho menos", explicó.

"Mano dura o no mano dura. El Barça, como opinión personal, ha acertado fichando a Xavi. Cuando el Barça estaba está en una crisis como hacía años que no estaba hay que volver a los básicos. Xavi representa muy bien lo que es la filosofía del Barça. Cuando llega un nuevo entrenador tiene que establecer el método que considere más conveniente. Si Xavi entiende que hay que estar centrado exclusivamente en el fútbol, adelante. Al Barça le irá mejor", ha continuado el alcalde de Madrid al ser preguntado por Piqué.

Piqué, en la anterior presentación de la Davis donde sí asistió, elogió a la capital española calificándola de "ejemplo para Europa y el mundo por todo lo que está haciendo": "Me gustaría que Barcelona estuviese a ese nivel", admitió. Ante estas palabras, Almeida ha contestado este martes que el central del Barça podría seguir los pasos de David Villa y Luis Suárez, excompañeros de Piqué, que se fueron al Altético de Madrid "que gana Ligas".

"Hay que alabar a Madrid. Siempre me he sentido como en casa aquí y no lo hago por dinero. Jamás me han dicho algo malo por la calle, pese al periodo malo con la selección", subrayó Piqué, que reconoció aquel día que los pitos recibidos en los partidos disputados en el Santiago Bernabéu son "normales". "Con la rivalidad que hay, me encanta que te reciban hostilmente o con pitidos. Es parte de nuestro trabajo", añadió el futbolista del Barcelona. "En organizar la Copa Davis en el Bernabéu no tendría problema si tuviera sentido, pero es complicado. En un estadio ver la pelota es difícil. El Real Madrid es un equipo al que tengo una rivalidad extrema pero cuando no juega, si se puede utilizar en un evento, y más después de las obras que están haciendo, que lo dejarán espectacular, no habría problema".