"Estoy regular": una concursante de 'MasterChef' anuncia por sorpresa que abandona el programa

Verónica Forqué ha dicho basta. Apenas una semana después de anunciar que no se iba a presentar a la prueba de eliminación porque no se encontraba bien, la actriz ha vuelto a los fogones de Masterchef Celebrity 6 para anunciar su marcha definitiva de concurso y colgar para siempre el característico delantal del programa: "En el último exterior terminé agotada. No soy de tirar la toalla, pero esta vez voy a tirar un poco el delantal".

La noche comenzaba con los concursantes de MasterChef preguntándose por el paradero de Verónica Forqué. Después de que esta reconociera que no se encontraba lo suficientemente bien como para participar en la prueba de eliminación, concursantes como Miki Nadal le preguntaban a los jueces por el estado de salud de su compañera: "¿Qué sabemos de la Vero?". Después de varios días sin saber nada sobre la misma, la actriz accedía al plató con la intención de abandonar.

"Ya no puedo más": Verónica Forqué abandona Masterchef

Así se lo comunicaba la propia Verónica Forqué ante el chef Pepe Rodríguez, quien reconocía que estaba regular tras la última prueba y que necesitaba descansar: "En la última prueba de cocinado de equipos me agobié y entonces no doy más". A continuación, la actriz ha recordado que no es una persona que se caracterice por tirar la toalla. No obstante, reconoce que en esta ocasión tiene que hacerlo porque no puede más: "Hay que ser humilde, no puedo más".

"Tengo dos candidatos, una va con un traje a rayas y la otra es heterosexual y es de Zaragoza" https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/3qGA6lq0Bt — MasterChef (@MasterChef_es) November 22, 2021

Por esa misma razón, Verónica Forqué anunciaba que tiraba el delantal pero que estará junto al resto de compañeros y compañeras en la gran final para animar a los aspirantes: "Es que ya no puedo más. Hay que ser coherente y procuro serlo". A continuación y después de reconocer que tanto el cuerpo como el universo le estaban diciendo que necesitaba parar, la actriz entregaba el delantal y, automáticamente, abandonaba el programa.

Los aspirantes se despiden de Verónica Forqué

Tras conocer la decisión de Verónica Forqué, los que fueran sus compañeros de concurso se han acercado hasta ella para interesarse por su salud. El primero de ellos Miki Nadal, quien le ha asegurado que le habían echado mucho de menos: "Te hemos echado de menos porque hemos compartido muchas cosas contigo". A continuación llegaba el turno de Juanma Castaño, quien le pedía que no hiciera esfuerzos de más y que tratara de recuperarse cuanto antes.

Por otro lado, Belén y David Bustamante le mandaron todas las fuerzas del mundo y le agradecieron todos los momentos que les ha regalado. Y, por último, Carmina Barrios se despedía de su compañera con la sinceridad que le caracteriza: "Has sido un poco porculera, pero yo te quiero porque eres muy bondadosa". Por lo tanto, Masterchef sigue adelante sin Verónica Forqué, quien se ha quedado a las puertas de la gran final del programa.