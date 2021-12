Como cada martes, Iturralde González ha respondido a las preguntas de los oyentes de la SER en SER Deportivos, con Francisco José Delgado.

Iturralde ha hablado sobre islas desiertas, sobre el futuro del arbitraje, lo que le gustaría ser entrenador del equipo de su corazón, el Athletic, o incluso de Fórmula 1, otra de sus grandes pasiones.

¿Qué isla te apetece más visitar, la más fría, Groenlandia, o la más caliente, la de las tentaciones?

Groenlandia sin ninguna duda.

¿Qué te llevarías antes: una caña de pescar, un cuchillo o una radio?

Un cuchillo.

¿Quién sobreviviría: Tebas, Rubiales o Medina Cantalejo?

Tebas y Rubiales porque están acostumbrados al barro.

¿Con qué compañero árbitro te irías a una isla desierta?

Con Díaz Vega.

¿Te gustaría entrenar al Athletic Club?

Claro que me gustaría.

¿Qué consejo le darías a un chico de 15 años que quiere dedicarse al arbitraje?

Que sea fiel a sí mismo, que disfrute y que sepa que va a fallar, que va a convivir con el error toda su vida y que cuando sepa convivir con el error realmente será árbitro.

¿A qué concierto preferirías ir: uno de Bruce Springsteen o uno de los Rolling Stones?

Bruce me gusta solo hasta 'Born to Run', después es muy comercial, y los Stones, si quitas a Mick Jagger es un grupo normalito.

¿Quién ha sido el mejor árbitro español de siempre?

El que cambió el arbitraje sin duda fue Díaz Vega. Luego, una persona que olía el arbitraje increíblemente fue Ramos Marcos.

Cuando cometías algún error, ¿le dabas muchas vueltas después?

El lunes cuando lo veías, muchísimas veces. El '¿por qué?' famoso de Mourinho lo he dicho yo muchas veces. '¿Por qué, por qué, por qué no lo he visto?'.

¿El VAR debería entrar más para corregir al árbitro?

A mí cada vez me gustaría más que interviniera solo en lo objetivo.

¿Puede llegar a desaparecer el árbitro del terreno de juego en el futuro?

En el tenis ya están desapareciendo los árbitros de línea en algunos torneos. En fútbol sería mucho más difícil porque el reglamento es interpretativo, pero no descarto para nada que los asistentes puedan desaparecer.

¿Por qué cuando hay una obstrucción de un defensa sin intención de jugar nunca se pita falta?

Hay dos tipos de obstrucciones, que generamente es una falta que ya no se pita. Con contacto es libre directo y sin contacto, libre indirecto, pero tiene razón, es una cosa que ya no se pita.

Me gustaría saber quién es más antideportivo para ti: Verstappen o Hamilton.

Los dos son igual de deportivos y de antideportivos. Hamilton tampoco es un voluntario de la Cruz Roja. Vas a 300 por hora y al mínimo fallo pareces antideportivo.