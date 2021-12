"Es que es muy duro": Sandra Barneda rompe a llorar en 'La isla de las tentaciones' y detiene la grabación

Telecinco ha demostrado este lunes, en El debate de las tentaciones, que lo vivido durante el último programa de La isla de las tentaciones no fue fácil para nadie. Ni para los concursantes del reality show de Mediaset ni para la propia Sandra Barneda, quien tuvo que parar la grabación el pasado miércoles al no poder contener las lágrimas tras lo sucedido con Alejandro Nieto en el último programa: "Es que esto es muy duro, me ha desmontado Alejandro".

Un episodio que comenzaba durante la hoguera de los chicos, cuando Alejandro descubría que su novia Tania no tenía del todo claro que quisiera marcharse con él tras finalizar el programa. Después de reconocer que si ahora le hicieran la gran pregunta se marcharía sola del programa, el participante sufrió un fuerte ataque de nervios que le llevó a abandonar la reunión frente al fuego entre lágrimas: "Sandra, necesito verla, no dejes que se acabe esta relación tan bonita".

Sandra Barneda tuvo que interrumpir la grabación hasta en tres ocasiones

A pesar de que en el programa del miércoles no se vio la reacción de la comunicadora, Barneda acabó derrumbándose por completo. Así lo han demostrado las imágenes emitidas en El debate de las tentaciones emitido este lunes, donde podemos ver cómo la presentadora se echó a llorar tras ver al concursante abandonar la hoguera de forma desconsolada. Pese a que en un primer momento se arrodilló junto al concursante para tranquilizarle, algo que resultó muy eficaz, Barneda tuvo que parar el programa hasta en tres ocasiones por la situación.

Tras lo sucedido con Alejandro Nieto, la presentadora trató de explicar la mecánica del collar del veto de 24 horas hasta en tres ocasiones. Sin embargo, el recuerdo de ver a Alejandro Nieto completamente derrumbado le impedía seguir adelante. Por esa misma razón, y después de pedir disculpas a los concursantes, Sandra Barneda decidía cortar la grabación para recomponerse de lo sucedido en la hoguera de los chicos: "Perdón chicos. Es que es muy duro, me ha desmontado Alejandro".

"Es que es un programa muy complicado"

Desde el propio plató, la presentadora reconocía que es muy duro tener que hacer frente a este tipo de situaciones: "Es que es un programa muy complicado. Cuando la gente dice que falseamos… es que es imposible. Es imposible y los chicos lo pasan muy mal y yo lo paso mal con ellos. Lo que pasó con Alejandro fue terrible".

Tras recomponerse, la presentadora pudo seguir adelante con el programa. Después de tomarse un descanso, Sandra Barneda explicó en qué consistía el collar del veto de 24 horas y los concursantes de La isla de las tentaciones optaron por solidarizarse con su compañero Alejandro. Después de verle llorar de forma desconsolada, estos decidieron aplicarle el veto a Stiven, el tentador favorito de Tania, para que no tuviera que vivir una situación semejante en los próximos días.