Lilian Thuram, campeón del mundo con Francia y exjugador del FC Barcelona, ha concedido una entrevista al diario L'Équipe en la que ha confesado todos los secretos en su etapa como jugador, dejando jugosos titulares, sobre todo de su etapa como central culé en donde vivió grandes momentos en un vestuario compartido con estrellas de la talla de Ronaldinho, Deco o Samuel Eto'o.

Desde sus rivales más acérrimos hasta sus mejores momentos como jugador. Un repaso al completo de una carrera en la que ha vivido todo tipo de sucesos durante su etapa de 2006 a 2008 en el equipo de la ciudad condal.

A pesar de destacar a Zinedine Zidane como el jugador más fuerte con el que ha compartido vestuario y a Ronaldo Nazario al que se ha enfrentado, se ha vuelto a referir a un gran clásico de nuestro fútbol como el jugador que más problemas le ha dado en un partido de fútbol, concretamente en los cuartos de final de la Euro 2000 del Francia-España: "El que me dio más problemas fue Pedro Munitis, durante los cuartos de final de la Euro 2000 (2-1 ante España). Era mucho más bajo y rápido que yo, no pude atraparlo. En el descanso, incluso me cambié de zapatillas, pero nada ayudó. Sin que yo entendiera por qué, el técnico contrario decidió sacarlo. Durante mucho tiempo tuve pesadillas pensando en él. Si quieres asustarme, solo di: "¡Cuidado, ahí está Munitis!", sorprendió el defensor campeón del mundo con Francia en el año 1998.

El test a Thuram

El más divertido: "Daniel Bravo sin dudarlo. Nunca he conocido a alguien como él que pueda crear una historia divertida que se adapte a cualquier situación".

El jugador más fiestero: "En Barcelona, un jugador que no nombraré con demasiada frecuencia no podía entrenar. Algunas mañanas pudimos comprobar que no se encontraba en buenas condiciones. Lo encerraron en la sala de masajes para dormir".

¿Y el más ‘villano’? "Carlos Mozer tenía esta reputación en Olympique de Marsella. Después de eso, ¿qué entendemos por villano? Fui muy agresivo. En Parma también conocí a Fernando Couto, un tipo que era muy tranquilo y muy amable en la vida, pero que se convertía en otro en el campo”.