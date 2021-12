El divertido y sincero momento de Ez Abde al hablar de los consejos que recibe de Xavi

Abdessamad Ezzalzouli, más conocido como Ez Abde, es uno de los jugadores que está tirando del carro del Barcelona en este tramo de temporada, sobre todo desde la llegada de Xavi al banquillo azulgrana. Ha sido este domingo en El Sadar cuando se ha estrenado como goleador, un tanto que no ha servido para que el Barça se llevase la victoria ante Osasuna. Donde también se ha estrenado ha sido en una entrevista postpartido donde ha dejado uno de los momentos más divertidos, y a la vez sinceros, de la jornada.

😂🔝 Ez Abde prefiere correr la banda o anotar goles con el @FCBarcelona... ¡Las entrevistas no son lo suyo! 👀😅pic.twitter.com/QzggZJ2wwE — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 12, 2021

Un periodista del canal del Barça ha preguntado a Ez Abde sobre lo que le está aportando Xavi Hernández en estas semanas. "Pues... ahí me has pillado", ha señalado entre risas el jugador azulgrana, que posteriormente ha puntualizado que Xavi le pide encarar al rival en las jugadas ofensivas: "Él me dice que encare, pues encaro". El marroquí empezó con Sergi Barjuan en el Barça B, quien le hizo debutar en el primer equipo y con Xavi ya ha jugado en cuatro partidos. "Voy a aprovechar esta oportunidad que me han dado y cuantas más veces sean, mejor", ha dicho.