Guerra entre Madonna y el rapero 50 Cent: él la compara con una bruja y ella lo acusa de misógino y sexista

Las redes sociales se han convertido en estos días en el campo de batalla de la guerra dialéctica entre la cantante Madonna y el rapero 50 Cent, que han intercambiado una serie de insultos, acusaciones mutuas y disculpas rechazadas.

La polémica comenzó a finales de noviembre, cuando la artista de 63 año comenzó a colgar en su cuenta de Instagram una serie de retratos suyos en la cama, posando con medias de rejilla, zapatos de tacón y ropa interior negra en actitud erótica. Unos días después, llegaba el primero de los ataques por parte de su compañero de profesión, el rapero 50 Cent, de 46 años.

50 Cent: Madonna está "i ntentando hacer ' Like a Virgin' a los 63″

"Me recuerda a la bruja mala del oeste", publicaba el rapero en Twitter, en una clara referencia a la película El Mago de Oz, en concreto a una escena en la que una cama cae sobre ella. He "ahí Madonna en una cama intentando hacer Like a Virgin a los 63″, escribió además el cantante en tono jocoso.

Tras el aluvión de críticas recibidas por el carácter despectivo de estos comentarios, el rapero decidió finalmente borrar los comentarios, pero Madonna, muy activa en las redes sociales, no iba a dejarlo estar.

Poco después, a principios de diciembre, la reina del pop subió a sus Stories de Instagram una foto antigua de ambos, retocada, afirmando que el rapero simplemente estaba "celoso" de ella, de no poder divertirse tanto como la cantante a su edad.

Madonna: " Es la decisión menos acertada que podrías tomar"

"Y aquí está 50 Cent tratando de ser mi amigo. ¡Así que ahora has decidido hablar mal de mí! Supongo que en tu nueva carrera tratas de llamar la atención humillando a otros en redes sociales. Es la decisión menos acertada que podrías tomar, como artista y como persona adulta", expresaba Madonna en respuesta a los primeros comentarios del rapero.

"Espero que puedas aceptar mis disculpas", plasmaba el rapero acto seguido en su perfil de Twitter, asegurando que "no tenía intención" de herir sus sentimientos y que no había sacado "ningún beneficio" de ello.

Madonna: "Tu disculpa es falsa. Deberías disculparte por misógino"

Desde entonces, Madonna no se había pronunciado hasta que el pasado viernes por la noche colgó en su perfil de Instagram, ante los ojos de sus más de 17 millones de seguidores, un vídeo suyo en primer plano de más de dos minutos en el que trata de desmontar a Curtis James Jackson, como se llama en realidad el rapero.

"Quiero responder a tu respuesta a mi respuesta a mi post. Básicamente, estabas tratando de avergonzarme, humillarme, tu disculpa es falsa, es una mierda y no vale", le reprocha al rapero sin medias tintas. Entonces pasa a desmontar los motivos por los que ese intento de perdón no es real. Entre otros, asegura que "una disculpa no vale si no sabes por qué te estás disculpando". "Deberías estar disculpándote por tu comportamiento misógino, sexista y edadista", afirma la cantante, que asegura que no se lo ha tomado como un ataque personal.

Madonna: "Por supuesto que te estás beneficiando de esto"

Además, la intérprete de Material Girl rebate la idea expuesta por 50 Cent de que él no se ha beneficiado de esos comentarios y de la polémica, dándole a entender que al fin y al cabo las redes son otra plataforma publicitaria más para cualquier artista; de hecho, ambos han vuelto a estar en el candelero por esta polémica.

"Por supuesto que te estás beneficiando de esto. De eso van las redes sociales, ¿lo entiendes, verdad? Colgamos cosas sobre nosotros y usamos Instagram y otras redes sociales porque queremos atención, queremos que la gente compre nuestros productos, queremos que la gente invierta en nuestra marca, que escuchen nuestra música, que vayan a nuestros conciertos, queremos que la gente nos quiera", asegura la cantante. "No hay nada malo en eso, pero no te engañes a ti mismo. Si crees que tienes una cuenta de Instagram y no te beneficias de ella, ciérrala, deja de mentirte".

Madonna a 50 Cent: "Te perdono y te deseo lo mejor"

Por último, la cantante le acusa de colgar contenido de otras personas "para avergonzar y humillar a otras personas, y eso es una mierda". "Te perdono y espero que un día te levantes y veas un punto de vista diferente. Te deseo lo mejor", concluye su alegato.

Por el momento, el rapero no ha vuelto a dar la cara en el asunto, por lo que se desconoce si este será el último de los mensajes que se cruzan o si el hacha de guerra está lejos de ser enterrada.